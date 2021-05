Dos muertos y 20 heridos en un tiroteo a la salida de un concierto en Miami

Dos personas murieron y veinte resultaron heridas en un tiroteo en la madrugada del domingo 30 de mayo de 2021 a la salida de un concierto en un local nocturno de Miami Gardens (EE.UU.), informó la Policía local.

El director de la Policía del condado de Miami, Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez, indicó a través de su cuenta de Twitter que se trató de un “acto cobarde y selectivo” de violencia armada.

El agente lamentó que los “asesinos a sangre fría” dispararon “indiscriminadamente contra una multitud“. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y la Policía no ha informado hasta el momento de la detención de ningún sospechoso.

En rueda de prensa recogida por medios locales, Ramírez indicó que doce de los heridos se dirigieron a los hospitales por sus propios medios, mientras que los restantes ocho fueron trasladados por equipos médicos.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.