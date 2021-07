Luis Almagro, secretario general de la OEA, da positivo a covid-19

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este jueves 29 de julio del 2021 que dio positivo por covid-19 y que suspende “inmediatamente” su agenda pública.

“Afortunadamente, estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas”, afirmó el funcionario, que dijo estar siguiendo las recomendaciones médicas.

“Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen la oportunidad, no duden en vacunarse“, concluyó el secretario general en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

