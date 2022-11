Joven mexicana murió al lanzarse de un taxi en movimiento; conductor cambió de ruta

La última conversación que Lidia tuvo fue con su novio, Alexis Pérez, a través de mensajes por el celular. Ella se iba a encontrar con él a lo que saliera del trabajo. Foto: captura / redes sociales

Redación Elcomercio.com

Lidia Gómez, de 23 años, se vio obligada a lanzarse de un taxi en pleno movimiento debido a que el conductor cambió la ruta y se negó a detenerse.

El hecho ocurrió el martes 1 de noviembre en Cuidad de México. La joven murió casi al instante por un fuerte golpe en el pavimento.

La última conversación que Lidia tuvo fue con su novio, Alexis Pérez, a través de mensajes por el celular. Ella se iba a encontrar con él cuando saliera del trabajo.

Entonces, tomó un taxi y dio la dirección al conductor. Sin embargo, él se fue por una ruta poco común. “Mi novia me comentó que el taxista tomó otra ruta que ella nunca tomaba... es una ruta que te aleja del destino”, contó Pérez.

El hombre se negó a parar cuando ella se lo pidió e incluso le quería cobrar más de la cuenta, por lo que la joven se asutó y optó por lanzarse del taxi. Desafortunadamente en su intento por escapar, se golpeó la cabeza contra el piso y falleció.

“Salí de mi trabajo a las 18:00 horas y vi que no me había respondido los mensajes, me espanté, pero pensé que se había subido al metro”, mencionó el novio.

Alexis le escribió varios mensajes y le llamó, pero no obtuvo respuesta. Incluso llegó a pensar que le habían robado el celular. “Yo tengo un app en el teléfono para compartir información con la familia, así pude ver su ubicación y me dirigí al lugar”, agregó.

Por otro lado, Diego Gómez, hermano de la víctima, hizo público el caso en Facebook que rápidamente se hizo viral y recibió un sinnúmero de comentarios.

"Ella tomó el taxi en la colonia Las Peñas en Iztapalapa, alrededor de las 17:00 horas. Llegó a la estación del metro Constitución entre 17:10 y 17:20, el taxi no la quiso bajar (dejar) arrancó muy fuerte por el carril de alta, por lo que mi hermana se tuvo que aventar del taxi en pleno movimiento, estrellando su cabeza contra el pavimento y muriendo casi al instante”, señaló Gómez.

Una usuaria de redes sociales, Ann Salazar, aseguró haber sido testigo del trágico suceso. "La muchacha iba con medio cuerpo por fuera de la ventana gritando por ayuda, porque el taxista del taxi en el que iba no la quería bajar! Iba desesperada pidiendo ayuda mientras el auto iba a exceso de velocidad, como si quisiera huir de algo”.

"Muy seguramente ella saltó por la ventana en desesperación. Quisimos ayudarla, pero al ir a su rescate nos percatamos que se había lanzado o caído por la ventana”, dijo. “Lo peor es que el desgraciado que hizo eso se dio a la fuga”, agregó.

Ahora, las autoridades buscan dar con el paradero del conductor. La Fiscalía investiga los hechos como feminicidio.

Visita nuestros portales: