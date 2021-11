Las frases que más dice la gente antes de morir, según enfermera

Diario El Tiempo de Colombia (I)

Julie McFadden, una enfermera especializada en cuidados paliativos, se ha convertido en todo un fenómeno en la red social TikTok. Desde esta plataforma se ha dedicado a explicar temas relacionados con la muerte de pacientes terminales.

Ella es oriunda de Los Ángeles, California, y asegura haber trabajado en un hospicio durante los últimos cinco años. Antes de eso trabajó durante más de una década como enfermera de UCI.

“Me encanta educar a los pacientes y sus familias sobre qué esperar con los hospicios y qué esperar con la enfermedad específica de la que están muriendo. También me gusta mucho que el paciente y la familia se sientan cómodos sabiendo que estaremos allí para controlar sus síntomas”, explica Julie en uno de sus videos.

Esta enfermera tiene más de 418 mil seguidores, quienes, de manera constante, le preguntan sobre los cuidados paliativos y la muerte.

Ella suele responder en clips cortos y dar información no muy conocida sobre el tema.

Hace poco publicó un video en el que explica cuáles son las “cosas normales que le suceden a la mayoría de las personas al final de la vida”: cambios en la respiración, en el color de la piel, las secreciones terminales y la fiebre suelen ser más normales de lo que se cree en estos pacientes.

Sobre las palabras más comunes entre los dolientes, McFadden dijo: “La mejor parte de mi trabajo es educar a los pacientes y sus familias sobre la muerte, así como apoyarlos emocional y físicamente. Ayudarlos a entender qué esperar es otra parte de mi trabajo como enfermera de cuidados paliativos. Hay algo que la mayoría de la gente dice antes de morir y generalmente es ‘Te amo’ o llaman a su madre o padre, quienes por lo general ya han muerto”.

Llamar a los seres queridos, en especial si han fallecido, es un fenómeno que McFadden describe como “extremadamente común”.

“Suele pasar un mes, más o menos, antes de que el paciente muera. Empieza a ver a familiares o amigos muertos, mascotas viejas que han fallecido, espíritus, ángeles, quienes los visitan y solo ellos pueden ver. A veces es a través de un sueño, o los ven físicamente, y de hecho nos preguntan ‘¿ven lo que estoy viendo?’”, dijo McFadden en otro de sus clips.

La enfermera también describe que, por lo general, los enfermos no tienen miedo de estas apariciones sino que, por el contrario, “es muy reconfortante para ellos”.

También agregó que, aunque a algunos pacientes les da pena aceptar estas experiencias, ella está ahí para atender a esas situaciones, las cuales ya son frecuentes en su trabajo y por lo tanto ha adquirido la experticia suficiente como para manejarlos.



Julie sigue insistiendo en la importancia de educar para lo inevitable: el último adiós a un ser querido o, del ‘otro lado de la moneda’, estar preparado para irse de este mundo.



“Lo que he descubierto es que, cuanto más dispuesto está alguien a hablar sobre el final de su vida y su enfermedad específica, más pacífica es su muerte”, dijo en entrevista con el medio estadounidense ‘Newsweek’.



McFadden se ha vuelto viral y su fama ha escalado a los periódicos, hecho por el que sus seguidores la han felicitado.



“¡Que maravilloso! Te lo mereces. Nunca olvidaré cómo me ayudaste a conseguir el cierre de la muerte de mi padre”, comentó una de sus seguidoras.



“Me has ayudado mucho. No tengo miedo de morir”, escribió otro usuario, refiriéndose a la información que ha recibido por parte de esta enfermera.