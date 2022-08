FBI localizó a 84 menores y 141 adultos víctimas de explotación sexual y trata de personas en EE.UU.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos anunció este lunes 15 de agosto la "identificación o arresto" de 85 sospechosos de explotación sexual infantil y trata de personas en una operación por la que también se localizaron a 84 víctimas menores y a otras 141 adultas.

El dispositivo se prolongó durante 2 semanas este agosto con la colaboración de unos 200 agentes locales, estatales y federales, según su comunicado.

La edad media de las víctimas identificadas en operaciones similares es de unos 15,5 años, pero en esta ocasión la persona más joven tenía 11 años.

El despliegue del FBI, bautizado Operation Cross Country XII, estuvo centrado en la identificación y localización de víctimas de tráfico sexual y en el arresto de personas y organizaciones implicadas tanto en explotación sexual infantil como en trata de personas.

Ambos delitos, según el director del FBI, Christopher Wray, "son mucho más comunes de lo que la gente cree".

Operation Cross Country is a coordinated operation among the #FBI, other federal agencies, state and local police, and social services agencies across the country to find and assist victims of human trafficking, particularly child victims. Learn more at https://t.co/NKzg6tnsv9. pic.twitter.com/gxqBRdn6kB