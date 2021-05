Evacuadas 400 000 personas en Goma por la erupción del volcán Nyiragongo

Autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) han ordenado la evacuación de 400 000 personas en diez distritos de la ciudad de Goma, en el este del país, ante el riesgo de una nueva erupción del volcán Nyiragongo, informó el 28 de mayo del 2021 la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Según el Observatorio Vulcanológico de Goma, los fuertes temblores que continuaron durante el día de ayer, jueves, uno de ellos de 4.9 en la escala de Richter, podrían provocar que más lava se escape de las grietas de la montaña.

La primera erupción de lava, polvo y gas el pasado 22 de mayo provocó la muerte de 30 personas, y destruyó casas, escuelas e instalaciones sanitarias, cortando carreteras y causando daños en los sistemas de suministro de agua y electricidad.

“Hasta ahora, la atención humanitaria se ha centrado en las personas directamente afectadas por la erupción volcánica y en los barrios de Goma sin acceso a agua, pero con el desplazamiento masivo de personas, el enfoque operativo se está ampliando”, afirmó el portavoz de OCHA, Jens Laerke, en una rueda de prensa en Ginebra.

Tras la orden de evacuación de las autoridades, miles de personas intentaron huir por las principales carreteras de Goma, la mayoría a pie pero también en vehículos y en barcos, lo que provocó atascos mientras continuaban los fuertes temblores.

