Equipo periodístico en Qatar es amenazado por un grupo de seguridad

A pocos días de que comience el Mundial de Qatar 2022, varias selecciones, aficionados y periodistas de distintas partes del mundo ya se hacen presentes en el país asiático.

Sin duda este Mundial ha girado en torno a la polémica desde el momento en que Qatar fue elegido como sede para el torneo más importante de fútbol.

El periodista danés, Rasmus Tantholdt, vivió varios minutos de tensión en medio de un reportaje que estaba realizando en Qatar.

El periodista fue amenazado por un grupo de seguridad qatarí en medio de una transmisión en vivo. Todo quedó registrado en video.

Al parecer, el personal de seguridad afirmaba al periodista que no podía filmar, lo que le causó asombró a Rasmus, quien les dijo “¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público” a la vez que indicaba su credencial de prensa. “Señor, ustedes invitaron a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos hacerlo? Es un lugar público”.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql