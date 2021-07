Después de 16 días, encuentran ileso a un gato negro que vivía en el edificio que se derrumbó en Miami

‘Binx’ es un gato negro con mucha suerte. Él uno de los supervivientes al derrumbe del edificio de Miami que tuvo lugar la madrugada del pasado 24 de junio del 2021.

El animal, que vivía en el noveno piso, apareció entre los escombros 16 días después de que la estructura se viniera abajo.

La noticia ha supuesto un pequeño rayo de esperanza para una de las familias afectadas por la tragedia del bloque de viviendas, que ha recuperado a su mascota.

After 16 long and incredibly difficult days, I’m able to share a small piece of good news — Binx from Champlain Towers South has been found.



Thank you from the bottom of my heart and on behalf of our community to the team who played a role in reuniting him with his family. pic.twitter.com/yzDxW6plHG