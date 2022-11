Descarbonización, una meta de la COP

En Sharm El Sheikh, Egipto, durante esta semana hubo manifestaciones contra la presencia de petroleros. Foto: EFE

La descarbonización de la economía global ha sido uno de los temas recurrentes en la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27), que se realizará hasta el 18 de noviembre en Egipto. La preocupación de los ambientalistas es que la transición ecológica hacia fuentes renovables deje de ser un lujo para los grandes países, y que llegue también a las naciones más vulnerables.

En las discusiones que se realizaron este viernes, la Presidencia de la cumbre climática presentó un plan de descarbonización de cinco sectores: energía, transporte, acero, hidrógeno y agricultura.

La propuesta es que, por mencionar un caso, el sector ganadero masifique el uso de tecnología para reducir la emisión de metano y desacelerar los procesos de cambio de uso de suelo para dar paso a pastizales y áreas ganaderas.

Esto afecta a zonas como la Amazonía, donde la tala y quema de árboles están liberando carbono (almacenado por milenios en el suelo) en pro de áreas para vacas, caballos y demás.

Falta cabildeo

“Es una COP muy silenciosa, en la que no hay espacio para la sociedad civil. No tendremos ambición si no tenemos la capacidad de que la sociedad civil hable en voz alta”. Con estas palabras, Laurence Tubiana, arquitecta del Acuerdo de París, criticó ayer, en una conferencia de prensa, el trabajo que se viene desarrollando en Egipto.

Para los ambientalistas, la primera semana de la COP 27 está todavía lejos de dejar grandes conclusiones en materia del uso de combustibles fósiles. Una muestra de ello fue el paso de David Malpass, presidente del Banco Mundial, quien en sus intervenciones no ha hablado directamente sobre medidas para frenar el financiamiento para la explotación de petróleo o generación de gasolina.

Lo cierto es que esta COP no ha sido ajena a la presencia del cabildeo de las organizaciones relacionadas con los combustibles fósiles. Una investigación, publicada este jueves por la oenegé Global Witness, reveló que en la conferencia de este año ha recibido un récord de 636 delegados de empresas relacionadas con los combustibles. Esto es 26% mayor presencia en relación con la COP 26.

Para los ambientalistas, esta presencia es uno de los elementos críticos de una COP. Según un estudio presentado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, en 2021 se necesitaron USD 731 000 millones para subsidios a combustibles fósiles, el doble de lo que se requirió en 2020. Este valor es un 115% más de lo que se necesita hasta 2030, para que los países en vías de desarrollo adopten medidas eficaces frente al cambio climático.

¿Cuáles son las posibilidades de descarbonización?

Para Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador, el debate de la COP debe ser llegar a tener compromisos financieros reales, para la transición ecológica. A su criterio, Ecuador debe llegar con un mensaje claro a la cumbre: pensar en una economía pospetrolera.

“Si hablamos de transición ecológica, debemos empezar a hablar de una economía pospetrolera y empezar a dejar el petróleo bajo tierra, porque no nos ha traído los beneficios que esperamos sino más bien, conflictos socioambientales y contaminación de la naturaleza”, señala Granizo.

En esta misma línea fue el pedido que hicieron ayer 200 de las mayores empresas del mundo, grupos de la sociedad civil y personas destacadas, quienes demandan soluciones de energías limpias.

La cop 27

Se desarrollará hasta el 18 de noviembre en la ciudad de Sharm El Sheikh, Egipto. Este 14 de noviembre será la reunión de alto nivel de ministros para empezar a definir las metas para 2030.

Una de las conferencias más esperadas para este lunes será la del presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Su participación será clave para el financiamiento de proyecto amazónico. Entre el 17 y el 18 de noviembre se ajustarán los últimos acuerdos.

