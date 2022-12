Congreso de EE.UU. publica declaraciones de impuestos de Donald Trump

Un comité del Congreso de Estados Unidos publicó este viernes, 30 de diciembre de 2022, las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump (2017-2021) durante seis años, incluidos los de su mandato.

Trump solicitó al Tribunal Supremo que sus declaraciones se mantuvieran en secreto, pero la máxima instancia judicial estadounidense rechazó el pasado 22 de noviembre su petición.

El comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlado por el Partido Demócrata, publicó este viernes los documentos cerrando un largo litigio con Trump, quien aspira a ser el candidato presidencial republicano en 2024.

“Un presidente no es un contribuyente ordinario. Tiene poder e influencia a diferencia de cualquier otro estadounidense. Y un gran poder conlleva una responsabilidad aún mayor", dijo en un comunicado el presidente del comité, el congresista Richard Neal.

Today, the Committee released the final piece of supporting evidence in our investigation into the IRS's mandatory audit program under the prior administration.



Find Attachment E here ⬇️ https://t.co/i8iuviZaYe