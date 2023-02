China anuncia la existencia de un 'objeto volador no identificado' en el este del país

Las autoridades de la provincia china de Shandong, en el este del país, anunciaron el hallazgo de un "objeto volador no identificado" cerca de la costa, en medio de preparativos para su derribo.

Concretamente, este objeto ha sido localizado en aguas del mar Amarillo, cerca de la costa de la ciudad de Rizhao, según las autoridades marítimas provinciales en un comunicado recogido por el diario estatal internacional chino 'Global Times'.

El Ejército chino, según el medio, se está preparando para derribar el objeto. Las autoridades piden a los pescadores de la zona que adopten las medidas de protección necesarias.

