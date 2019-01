La multitudinaria marcha en contra de la violencia a la mujer se cumplió en Cuenca

LEA TAMBIÉN

La concentración empezó a las 17:00 de este lunes 21 de enero de 2019 en la Glorieta del parque Calderón, en el Centro Histórico de Cuenca, en el sur del Ecuador. 30 minutos después ya eran cientos de niños, jóvenes y adultos -con carteles en manos- rechazando la violencia contra la mujer.

La marcha fue convocada por varios colectivos sociales como la Coordinadora de Mujeres por el Cambio y el Cabildo de Mujeres de Cuenca. Pero tuvo eco en universitarios, empleados públicos, amas de casa y ciudadanía en general.



Un grupo del Cabildo de Mujeres acompañó todo el tiempo con el ruido de los tambores, mientras los presentes coreaban frases como “Ni una menos, vivas nos queremos”, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres delante de la gente” y “Tiemblan los machistas”.



A eso de las 18:00 ya eran más de 4 000 personas que coparon la calle Bolívar y de allí avanzaron alrededor del parque Calderón. Algunos vestían camisetas negras, llevaban sus rostros pintados o encendieron una vela por el crimen de Diana R., de 22 años, ocurrido la noche del sábado 19 en Ibarra.



Pero también hubo carteles reclamando justicia por Martha, de 35 años, quien hace ocho días fue violada por tres hombres, dos de ellos sus amigos y al tercero lo había conocido un día antes. Por Andrea, una adolescente que supuestamente fue violada hace una semana.

En Cuencua también se desarrolló una manifestación en rechazo a la violación de Martha y el femicidio de Diana Carolina. Foto: EL COMERCIO

También hubo carteles en honor a Karina del Pozo, modelo ecuatoriana que fue violada y asesinada en el 2013; y Juliana Campoverde, desaparecida hace más de seis años por el cual está detenido un pastor evangélico. Estos son algunos de los casos que han consternado al país.



La Coordinadora de Mujeres por el Cambio maneja un registro de 600 mujeres fallecidas –bajo el delito de femicidio- desde el 2014. En la protesta también hubo ciudadanos colombianos y mexicanos portando carteles como “El machismo no tiene nacionalidad”, “Martha, no fue tu culpa”, “El machismo mata, la xenofobia también”.



Los universitarios Melania Suárez y José Honores contaron que salieron para presionar a la justicia para que se aplique todo el peso de la ley para los responsables de las muertes y violaciones a mujeres. “Si me quedo en casa sentada, sin hacer nada, nos seguirán matando”, dijo Suárez.

Mónica Loja del colectivo Cuenca por el Cambio pidió que se reforme el Código Orgánico Integral Penal en los temas de violencia de género para erradicar las formas de maltrato y crímenes por el simple hecho de ser mujer. “Hace falta políticas y programas de educación en tos temas”.