3 923 multados en 2 meses por la medida Hoy no circula

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Han transcurrido dos meses desde que se implementó el Hoy no circula y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) hizo un balance preliminar de la medida. La restricción funciona como apoyo al plan de repavimentación que actualmente se desarrolla en la ciudad para rehabilitar 110 kilómetros de vías que se encontraban en malas condiciones.

Uno de los indicadores que llamó la atención fue el incremento en la adquisición de vehículos nuevos desde que se anunció la disposición en agosto de este año y luego entró en vigencia a partir del 9 de septiembre. Así lo indicó Juan Manuel Aguirre, nuevo director de esa institución en una entrevista con este Diario.



Acotó que desde agosto se registra un promedio de 4 500 carros nuevos que ingresan al parque automotor de Quito cada 30 días. “Antes el promedio era de 3 800. Son casi 18 000 en los últimos cuatro meses”, precisó el funcionario.



Estos se suman a los 500 000 que circulan en Quito actualmente. Para el director de la AMT, la aplicación del Hoy no circula puede ser un detonante como ocurrió anteriormente cuando se implementó el Pico y placa en el 2012.



Ante eso, la prioridad es mejorar la movilidad. En ese sentido, hasta el 25 de noviembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Movilidad deben presentar un informe final con los resultados al alcalde Jorge Yunda.

​

Esos datos serán evaluados por el Burgomaestre y cinco días después se tomará una decisión sobre las nuevas medidas que se implementarán. Una podría ser rotar el número de las placas de los automóviles para que no siempre coincida con el mismo día de restricción de la semana.



La medida contempla que cada dos meses se realice una evaluación sobre la venta de carros en el Distrito. En el Municipio se explicó que dependerá de los informes para ver si la medida se mantiene. “Hay un alto porcentaje de que continúe (la restricción). Depende de la sensibilidad y la decisión del Alcalde. Es difícil, pero se trata del bienestar de la urbe”, dijo Aguirre.



En tanto, los conductores de autos y motocicletas que se movilizan por la ciudad señalan que, en las horas pico, el tráfico continúa igual que antes. Pero luego de ese horario hay mayor fluidez. Por ejemplo, Ángel Díaz se traslada en su moto desde Chaguarquingo hasta su trabajo en la avenida Maldonado, a la altura del cuartel Epiclachima, en el sur.



Asegura que desde las 07:00 hasta las 09:00, la carga vehicular es lenta, pero se afloja desde las 09:30 en adelante. “En horas de la tarde, cuando voy por el norte, los vehículos caminan con mayor rapidez”.



Con ese criterio coincide Jaime De la Torre. Él viaja todos los días desde su casa ubicada en la avenida Ajaví y Mariscal Sucre, en el sur, con dirección a la Mitad del Mundo. Se demora dos horas cuando hay tráfico. “El punto más conflictivo es en la subida de la calle Necochea, a la altura del sector de Los Dos Puentes, en el centro. Allí se acumulan los automotores y tenemos que esperar bastante tiempo”.



Ante esa realidad, Aguirre mencionó que la AMT tiene identificados los puntos considerados conflictivos en donde se va a trabajar para tener una mayor fluidez vehicular.

​

Por eso incluso se aumentó de 24 a 100 el número de agentes que se encargan de los controles por el Hoy no circula. Los sitios complicados se localizan en el túnel Guayasamín, la av. Maldonado, los intercambiadores de Carapungo y la Granados, entre otros.



Nathaly Díaz circula diariamente por el último punto para trasladarse desde su trabajo ubicado en la avenida Colón y Plácido Caamaño hasta su casa en Ponciano, en el norte. Desde las 17:00 en adelante, ella se demora más de una hora en llegar a su vivienda. Por momentos -acota la conductora- tiene que esperar detenida hasta 20 minutos en la av Eloy Alfaro.



La AMT informó que, desde el 9 de septiembre, 3 923 carros fueron sancionados por el Hoy no circula. De ellos, 2 394 son particulares, 87 taxis, 171 camiones carga, 36 furgonetas, 38 híbridos y 880 motos, entre otros.



Ante la cantidad de vehículos y conductores castigados, la AMT busca concienciar a la ciudadanía sobre el respeto de las normas de tránsito, más cuando los patios de retención se encuentran a punto de colapsar. Allí se encuentran los carros que no respetaron la restricción, los que fueron llevados por mal estacionados, los de conductores que fueron detectados en estado de embriaguez, entre otras.



Carlos Quinchuela es un abogado especializado en temas de tránsito y conoce la realidad de la movilidad. A su juicio, el incremento en la compra de autos es una situación que tarde o temprano iba a pasar porque la ciudad carece de un sistema óptimo de transporte público. Por eso, hay gente que prioriza la comodidad y adquiere otro carro. “Eso pasó en el 2012 con el Pico y placa, era lógico que ocurra lo mismo”. Considera que se deben reforzar las campañas que incentiven el uso de transporte público y se debe mejorar ese servicio.