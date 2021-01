Multa por incumplir la calendarización de la revisión vehicular es de USD 25

Entre los propietarios de los vehículos hay expectativa por el inicio de la revisión técnica vehicular (RTV) que comenzará el lunes 1 de febrero del 2021 en Quito. En la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se informó que desde el próximo 25 enero se habilitará el portal web para agendar citas.

Con ello, los usuarios podrán separar el día y hora para hacer el trámite. La multa por incumplir la calendarización de la RTV es de USD 25. Este servicio se reactivará en seis centros del Distrito Metropolitano: Guajaló, Guamaní, Los Chillos, Carapungo, Florida y San Isidro.



En tanto, las mecánicas que funcionan en las inmediaciones de los centros ultiman detalles para brindar servicio y asesoría técnica a quienes necesiten preparar sus autos para ese trámite.



Franklin Cóndor tiene su taller en las afueras del centro que se ubica en Guajaló, sur de la ciudad. “Estamos desempleados. Debemos un año de arriendo y servicios básicos. Nuestros establecimientos giran en torno a esta actividad”. Recordó que varios negocios de ese sector cerraron porque sus propietarios no tenían para pagar el alquiler de los locales.



La mañana del martes 19 de enero del 2021, este Diario recorrió tres centros de revisión técnica vehicular y estos se encontraban cerrados. En el de Guajaló, solo dos obreros cortaban el césped y no había atención.



Al de Guamaní se acercaba la gente para averiguar sobre los trámites y no obtenían respuestas. “Desconozco lo que debo hacer. Pensé que estaba abierto para resolver mis inquietudes, pero me encuentro con las puertas cerradas”, expresó el usuario Vladimir Díaz.



En el de la Florida Alta, en el noroccidente de la urbe, el panorama es similar. La maleza ha crecido entre los adoquines y en los parqueaderos del establecimiento. La mayoría de talleres aledaños están abandonados. Solo Marco Ortega, propietario de una mecánica, alistaba los equipos y herramientas el martes por la mañana. “Estamos preocupados porque el centro de RTV no prepara sus instalaciones, ni siquiera hacen limpieza”.



Wagner Dávila es presidente de la Asociación de Servicios de Mantenimiento Vehicular (Asomenve). Cuenta que algunos socios de su gremio se trasladaron a Guayaquil para trabajar durante la emergencia sanitaria que comenzó el 16 de marzo de 2020. “Ahora estamos preparándonos para retomar el trabajo en la capital (...) Calibramos los equipos para ponerles en orden, también alistamos las medidas de bioseguridad para evitar contagios del covid-19”.