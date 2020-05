Multan en Australia a una iglesia por engaño con ‘remedio milagroso’

LEA TAMBIÉN

Una iglesia australiana fue multada por más de 90 000 euros (97 866) por hacer publicidad ilegal de un supuesto “remedio milagro” contra el coronavirus a base de lejía, anunciaron el miércoles 13 de mayo del 2020 las autoridades.

La Therapeutic Goods Administration (TGA), la agencia reguladora del medicamento, precisó que la organización MMS Australia había recibido 12 multas, por un total de 151 200 dólares australianos (90 270 euros), por haber promovido una “solución mineral milagrosa” (MMS) contra el covid-19 a base de clorito de sodio, un agente desinfectante.



No es la primera vez que este producto se destaca por sus supuestas propiedades curativas. En 2010, las autoridades sanitarias francesas advirtieron que la MMS era presentada como “un descubrimiento que puede salvar la vida” o como “la respuesta al sida, a las hepatitis A, B y C, a la malaria, al herpes, a la tuberculosis, a la mayoría de los cánceres y a muchas otras de las peores enfermedades”.



Más recientemente, la justicia estadounidense suspendió la venta de este producto, realizada por un grupo bautizado “la iglesia Génesis II de la salud y la curación”.



Ahora bien, MMS Australia no es más que una filial de esta “iglesia”.



La TGA justificó la multa por “los efectos nocivos que podría tener la ingestión de MMS”.



“No hay evidencia clínica, científicamente aceptada, que la MMS pueda curar o atenuar una enfermedad”, dijo el regulador. “El uso de MMS presenta riesgos importantes para la salud y podría dar lugar a náuseas, vómitos, diarrea o deshidratación grave que, en algunos casos, podría implicar una hospitalización”.