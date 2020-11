Mujeres y defensores de derechos piden a la Corte Constitucional no ser indolentes ante aborto por violación

"Hay indolencia. Los jueces de la Corte Constitucional tienen que hacerse un lavado de oídos. Los úteros de las mujeres están secuestrados por ellos. Ya es hora de que resuelvan sobre el aborto por violación", señaló Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío. Este jueves 19 de noviembre del 2020, esa organización y otras como Nina Warmi, el Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Coalición Nacional de Mujeres y la Universidad Central, a través de su Colectivo Jurídico y la Coalición Feminista, presentaron un amicus curiae a una acción presentada la semana anterior y una demanda de insistencia.

El martes de la semana pasada, organizaciones de derechos, entre ellas Surkuna y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, presentaron una acción de inconstitucionalidad al numeral dos del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ante la Corte. Este indica que el aborto no será punible si el embarazo es consecuencia de violación a una mujer con discapacidad mental. Por eso pidieron que se elimine la especificación, para que el aborto deje de ser punible en todos los casos de violación. Además hicieron un pedido de priorización por tratarse de vulneraciones a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual.



"La Corte Constitucional no ha sido capaz de decir nada sobre la violencia sexual, que es una emergencia nacional que se ha recrudecido por la pandemia y el confinamiento. Es una vergüenza vivir en un país que permite que las mujeres den a luz producto de violadores, no vamos a dejar en paz a los jueces, seguiremos viniendo", dijo la médica Gómez de la Torre.



Angélica Porras, abogada constitucionalista, recordó que desde el 2019 esperan un pronunciamiento de la Corte sobre sus demandas. "Tenemos derecho a decidir, debe ser declarado inconstitucional el artículo que obliga a mujeres a parir porque caso contrario, van a la cárcel. Exigimos que la Corte considere prioritaria esta demanda, que se salte la cronología de llegada de casos. En esta pandemia niñas y mujeres son obligadas a permanecer con sus violentadores en las casas".



Santiago Machuca, docente y abogado, dijo: "nos sumamos como Universidad Central, con este amicus curiae elaborado por estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, que integran la Coalición Feminista y el Colectivo Jurídico Universitarios. "No se puede hacer caso omiso a graves vulneraciones de derechos constitucionales. La autonomía y libertad para decidir sobre su cuerpo y las vulneraciones a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y por tanto un grupo de atención prioritaria requieren protección urgente del Estado. La Corte debe darle trámite de manera urgente a estas demandas".