Blanca Peña, la mujer que rechazó al 'Chapo' Guzmán y fue obligada a mantener una relación no consentida para evitar ser asesinada 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No es un secreto el vínculo entre el narcotráfico y la hegemonía del machismo. La narcocultura ubica a las mujeres como seres humanos imposibilitadas a rechazar, porque la consecuencia es, muchas veces, la violencia y el miedo. La mexicana Blanca Peña luchó durante años para esquivar a Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Lo rechazó más de una vez, pero la obsesión del narcotraficante la dejó desprotegida. Fue secuestrada y obligada a mantener una relación no consentida con él para evitar ser asesinada.

Antes de ser capturado en julio de 2015, documentos de inteligencia detallaron cómo era Guzmán Loera: un hombre violento que necesitaba la compañía de las mujeres, incluso si aquello implicaba coartar el consentimiento, además de vivir entre las comodidades y las fiestas. Blanca lo tuvo que vivir en el silencio.



La cadena televisiva Univisión reconstruyó, a través de un reportaje, lo que el narcotraficante hizo para tenerla cautiva, pese a los intentos de la mujer por alejarse de él.



Blanca vivía en el estado de Nayarit, en el oeste de México, y laboraba en una entidad bancaria. Aunque el medio no precisa su edad, era una mujer joven que, como muchas de sus pares, intentaba recrearse en sus espacios libres.



Entonces, fue a una fiesta donde conoció al exlíder del Cártel de Sinaloa. El periodista Gerardo Reyes reporta que, apenas Guzmán Loera vio a Blanca, intentó acercarse a ella.



Él narcotraficante, sin embargo, se enojó al instante porque fue rechazado. Ella sabía muy bien de sus pasos en el crimen organizado y no deseaba ningún tipo de acercamiento con él, un hombre poco acostumbrado al rechazo.



Guzmán Loera, que en ese entonces tenía 30 años, lo intentó más de una vez. Intentaba convencerla llevándole un avión lleno de flores, por ejemplo. Pero Blanca no quería ser relacionada con él.



La obsesión de 'El Chapo' no paró; no quería aceptar un 'no'. Entonces, decidió privar de la libertad a Blanca. Primero, la secuestró y luego la obligó a mantener una relación que duró varios años. Ella tuvo que aceptar para evitar ser asesinada.



Los documentos investigativos dan cuenta de que dos niños nacieron de esa relación no consentida. Lo único que pudo hacer la mujer fue mantenerse al margen de las actividades ilícitas de Guzmán Loera.



Con el paso de los años, Blanca logró liberarse junto con sus dos hijos, que fueron reconocidos por 'El Chapo'. Como medida de seguridad, ella y su familia se mantienen en el anonimato, alejada de la espiral de violencia que marca la operatividad del Cártel de Sinaloa.