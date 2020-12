Mujer de 30 años a través de mensaje pide su derivación internacional al IESS

Stefanía Erazo, de 30 años, con un postgrado en psicooncología, hizo pública su condición de salud, en redes sociales, para solicitar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) su derivación a un hospital en el exterior para poder curar su enfermedad.

La joven publicó en la red social Twitter una misiva para que su pedido llegue a las autoridades del IESS. El tuit fue publicado este lunes 28 de diciembre del 2020 a las 16:05 y dirigido al presidente de Ecuador, Lenín Moreno; al presidente del directorio del IESS, Jorge Wated; al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos; entre otras autoridades.



En el mensaje indica que padece aplasia medular muy severa y aclara que ha recibido la atención necesaria en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero solicita de manera 'urgente' su derivación internacional para poder someterse a un trasplante de médula.

​

A continuación la transcripción textual del pedido de Erazo:



"Hace más de 2 años me diagnosticaron con una enfermedad catastrófica y poco frecuente que se llama aplasia medular muy severa. Esta enfermedad consiste en que mi médula, es decir la fábrica de sangre, se apaga y deja de producir las células que compone la sangre como son: los glóbulos rojos, los glóbulos bancos y las plaquetas.



En el IESS he recibido la mejor atención, todos los profesionales de salud que me han atendido han tenido un trato sumamente humano, por ejemplo: las enfermeras nos tratan como si fuéramos su familia y mi hematólogo ha sido una pieza fundamental para ayudare a romper estadística ya que pese a haber recibido los únicos dos tratamientos existentes nunca he tenido respuesta, lo que vivo a base de transfusiones de sangra que me realizan cada 3 a 4 semanas, controlando infecciones y hemorragias ya que todos mis valores sanguíneos son sumamente bajos. Nunca me ha faltado nada, mes a mes he recibido todo lo que he necesitado y estoy sumamente agradecida por ello, considero a mi piso, hematología, mi segundo hogar.



Sin embargo hoy vengo a solicitarles su apoyo ya que solamente me queda una opción de cura para mi enfermedad: el trasplante de médula, el tipo específico de trasplante que requiero no se realiza en el país es por eso que necesito que de manera urgente aprueben mi derivación internacional a un país donde si lo realicen. Llevo esperando dicha situación desde el mes de diciembre de 2019, entiendo que la pandemia ocasionó una grave crisis sanitaria mundial y que esto pudo haber enlentecido mi proceso, pero me encuentro en un punto de mi vida donde necesito que mi trasplante sea realizado con urgencia ya que mi enfermedad con el paso del tiempo tiende a evolucionar a otros síndromes de fallos medulares e incluso algunos tipos de cáncer.



Este mensaje va dirigido a los directivos del IESS, Ministerio de Salud, a todos de quienes dependa mi derivación internacional, les suplico que mi derivación internacional sea realizada de la manera más rápida posible. Les pido su ayuda para poder volver a vivir, para poder volver a seguir ayudando a miles de personas a través de mi profesión. Desde ya: gracias".



Este 28 de diciembre, el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, a través de su cuenta Twitter @IESSHCAM, solicitó los datos a Stefanía Erazo. "Estimada, por favor por mensaje directo ayúdenos con sus nombres completos y número de cédula para el seguimiento del caso. Muchas gracias", se escribió en respuesta al tuit de la joven cerca de las a las 16:30.