Una mujer fingió tener cáncer, levantó una campaña de donaciones y recaudó USD 60 000 en Reino Unido

Hay indignación en Reino Unido luego de que se hiciera público un caso de fraude. Una mujer decidió fingir padecer cáncer de ovario para recaudar USD 60 000 en donaciones que personas conmovidas por su condición realizaron.

¿El motivo? cumplir su sueño de llevar un estilo de vida ostentoso. Esa es la principal acusación de la Fiscalía de la nación durante la audiencia de juzgamiento que enfrenta Nicole Elkabbass, de 42 años, en un tribunal de Canterbury Crown Court, una localidad del Reino Unido.



El fiscal Ben Irwin, a cargo del caso, citado en un reporte del periódico británico The Daily Mail, la mujer aseguró que tenía cáncer y que sus recursos económicos no alcanzaban para su tratamiento. Ella levantó una campaña de 'crowdfunding' a través de una página digital llamada 'Nicole necesita nuestra ayuda para un tratamiento' en la que contaba su "historia" falsa.



"Ella no necesitaba ni usaba ese dinero para el tratamiento del cáncer", indicó el jurista. Asimismo, afirmó que la mujer no fue diagnosticada con la patología y que, en cambio, destinó la cantidad recaudada para financiar un "estilo de vida caro".



Irwin evidenció que la mujer gastó sumas exorbitantes en deudas, cenas, juegos de azar 'online' el equipo de fútbol profesional Tottenham Hotspur.



El jurista, además, detalló que en la publicación también intervino su madre para describirla como una "madre cariñosa para su hijo de 11 años". En la página también se podía observar a Nicole en una cama de hospital aparentemente vulnerable por el presunto avance de la enfermedad en su cuerpo. Sin embargo, Irwin demostró que esa foto correspondía a diciembre del 2017, año en el que se sometió a un procedimiento quirúrgico de extirpación de vesícula.



En realidad, indicó Irwin, la operación antigua fue financiada por un seguro privado. La imagen, dijo, solo fue un instrumento para generar empatía.



Ahora, la mujer enfrenta un juicio por fraude. Pero decidió rechazar las acusaciones y negó haber afirmado que tenía cáncer cuando fue arrestada.



Las evidencias, sin embargo, eran contundentes, pues se hallaron transferencias altas de dinero. Una mujer, por ejemplo, donó USD 6 500 en una sola transacción. Otra, en cambio, depositó USD 5 900.



La defensa legal de la mujer niega los cargos de fraude, además de afirmar que no gastó las donaciones caritativas.