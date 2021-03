Mujer denuncia en redes sociales que la escuela a la que asiste su hijo con diabetes le prohíbe asistir a clases

La mamá de Pappo, un niño de Trenque Lauquen, una localidad de Buenos Aires, Argentina, que padece diabetes tipo 1 desde los dos años, mostró su indignación en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Luz escribió que la escuela a la que asiste su hijo le impide hacerlo de manera presencial por su condición de diabético. “Su mochila carga los mismos cuadernos que las de sus amigos, pero su mochila es mucho más pesada”, comenzó su publicación que se hizo viral.



La mujer conversó el 4 de marzo del 2021 con el medio Infobae y comentó que “venía escuchando que en colegios a los chicos que tenían alguna condición de salud les decían que no podían pasar, pero él arrancó las clases el lunes con normalidad”. Fue después de la clase que le dijeron que Pappo no iba a poder concurrir al establecimiento por su diabetes.



En Argentina, las clases presenciales se reanudaron el 17 de febrero en la mayor parte del país. Las escuelas cuentan con rigurosos protocolos para el ingreso y permanencia de los estudiantes en ellas, detalla el medio.



Luz comentó que el 2 de marzo tuvieron reunión de padres y al finalizar entregó a las autoridades un certificado de su pediatra y de su endocrinólogo autorizando al menor a concurrir a clases presenciales, junto con una nota en la que ella y su esposo, como padres, se hacían cargo de la decisión.



Los padres entregaron documentación con aval científico de diferentes sociedades de diabetes de la Argentina y del mundo en la que se asegura que los niños con diabetes tipo 1 no deben ser considerados personas de riesgo para covid-19, agrega la información.



Pese a estas acciones, el 3 de marzo, el representante legal del colegio les dijo que habían enviado todos los papeles a la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) y que hasta tanto el organismo se expida que el niño no vaya al colegio.



“Nos dijeron que no es un tema personal con Pappo, pero que ellos no pueden hacer nada contra de lo que les digan desde Inspección”, relató Luz al medio.



Frente a esta situación, Luz hizo saber a la institución que si su pedido no prosperaba estaban dispuestos a presentar una medida autosatisfactiva y judicializar el tema.



“Está médicamente avalado por sus médicos para ir; sé que estoy peleando por lo correcto y yo tengo el deber como mamá de enseñarle a mi hijo que las injusticias hay que pelearlas”, dijo al medio argentino.



Luz mencionó que “con terapia desde hace un año”, Pappo había logrado aceptar su enfermedad y entender que “siempre y cuando se cuide y calcule bien su insulina podría llevar una vida normal”.



La misma situación de Pappo la vive Salva, uno de sus mejores amigos. La información de Infobae señala que al niño de tres años le trasplantaron un riñón y si bien está autorizado por su equipo médico a asistir al colegio de manera presencial también le comunicaron que no puede ir.



“Me desilusiona mucho, como mamá me da impotencia, por momentos me siento una leona que iría contra todos y en otros me parece que no me queda energía”, comentó Luz.