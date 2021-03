Tres personas mueren en protestas en Birmania, Banco Mundial advierte desplome de la economía

Las fuerzas de seguridad de Birmania (Myanmar) dispararon y mataron a tres manifestantes que protestaban el viernes 26 de marzo de 2021 contra la junta, en tanto, el Banco Mundial advirtió que la economía del país podría derrumbarse un 10% este año por la crisis que comenzó con el golpe de Estado del mes pasado.

"Dos murieron por disparos a la cabeza", dijo un testigo que vio a las fuerzas de seguridad abrir fuego contra manifestantes que ondeaban banderas negras en la sureña ciudad de Myeik.



"No podemos recoger el (tercer) cadáver porque hay muchas fuerzas de seguridad allí", indicó el testigo a Reuters, agregando que varias otras personas resultaron heridas. El testigo solicitó el anonimato por temor a represalias.



Al menos 320 personas han muerto en la represión contra la disidencia desde el golpe de Estado del 1 de febrero, incluidas nueve muertes registradas durante la noche, según cifras recopiladas por el grupo activista de la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP).



Sus cifras muestran que al menos el 25% murió por disparos en la cabeza, lo que genera sospechas de que el objetivo era matarlos deliberadamente.



Reuters no pudo verificar de forma independiente el número de muertos. Un portavoz militar no respondió a las llamadas en busca de comentarios.



En un intento por aumentar la presión sobre la junta, Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones a conglomerados controlados por militares, y Washington lo calificó como una respuesta a la "brutal represión" de los militares.



Hubo protestas en todo el país durante la noche del jueves y el viernes, incluso en las regiones de Mandalay y Sagaing, así como en los estados de Karen y Chin, dijeron reportes de medios.



Un grupo de unas 100 personas que tocaban tambores realizó una protesta en el centro de la zona de Sule en Rangún antes de ser ahuyentado por las fuerzas de seguridad, afirmaron testigos.



"Esta guerra no ha terminado hasta que ganemos", dijo a Reuters uno de los manifestantes, Phone Naing. "Lucharé contra ellos tanto como podamos".



Los organizadores convocaron a protestas generalizadas el sábado, cuando se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas para recordar el inicio de la resistencia militar a la ocupación japonesa en 1945.



"Tenemos que revivir esa historia el 27 de marzo de 2021 en esta revolución de primavera", escribió Ei Thinzar Maung, líder de la protesta, en una publicación en las redes sociales. "El día para que la gente se rebele contra el Tatmadaw (ejército), que ha estado oprimiendo a la gente durante siglos (...) ha vuelto".