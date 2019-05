Al menos 10 muertos y 24 heridos en atentado suicida en Pakistán

LEA TAMBIÉN

Un ataque suicida perpetrado cerca de un mausoleo sufí provocó al menos 10 muertos y 24 heridos en Lahore (este), la segunda ciudad más importante de Pakistán, este miércoles 8 de mayo de 2019, segundo día del Ramadán (mes de ayuno sagrado musulmán), informaron funcionarios policiales.

Este atentado, reivindicado por una facción de los talibanes paquistaníes a través de un correo electrónico enviado a la AFP, tuvo lugar en una zona muy frecuentada de la ciudad, cerca de la entrada reservada para las mujeres de un mausoleo sufí del siglo XI, uno de los más grandes de la región.



El mausoleo Data Darbar, donde se celebran muchas festividades sufíes, ya había sido blanco en 2010 de un ataque de kamikazes que provocaron 40 muertos.



Según Usman Buzdar, jefe de la provincia de Punyab, de la cual Lahore es la capital, tres policías, dos guardias de seguridad y cinco civiles, entre ellos un niño, murieron en este ataque.



Muhammad Ashfaq, un oficial de la policía de Punyab había informado previamente un balance de cinco muertos y 24 heridos.



“Al parecer se trata de un atentado suicida contra un vehículo de responsables de seguridad”, declaró por su parte a la AFP , Muhamad Kashif, otro funcionario policial.



Luego, un tercer oficial de policía, que pidió no ser identificado, confirmó que, efectivamente, un vehículo de las fuerzas de seguridad había sido el blanco de este ataque.



Fotos y un video tomados por la AFP muestran a un vehículo 4X4 policial completamente destruido, en tanto investigadores trabajan alrededor de los restos del automóvil.



Medidas de seguridad vs. auge del extremismo



Los sufíes, una corriente mística del islam, son víctimas a menudo de ataques de grupos islamistas extremistas, entre ellos el Estado Islámico (EI), que consideran no musulmanes algunos de sus ritos.



Tras el ataque de 2010, se fortaleció mucho la seguridad alrededor de Data Darbar, y los visitantes tienen que pasar varios controles antes de poder ingresar al lugar.



En Data Darbar se encuentra el mausoleo de Syed Alí bin Osman Al Hajvery, más conocido como Data Ganj Bakhsh. Originario de Afganistán, fue uno de los predicadores sufíes más populares en la región.



Decenas de miles de peregrinos visitan el santuario en cada primavera (boreal), para conmemorar el aniversario de su muerte. Aquí, los fieles también escuchan todas las semanas el 'qawali', una forma muy popular de música religiosa.



La lucha contra el extremismo se ha intensificado en Pakistán después del ataque contra una escuela en Peshawar (noroeste), en 2014, que provocó más de 150 muertos, en su gran mayoría niños.



Desde entonces, la seguridad ha mejorado de manera considerable. Pero los grupos extremistas conservan la capacidad de perpetrar ataques a gran escala.



Los grandes centros urbanos como Lahore, segunda ciudad más importante de Pakistán y capital de su provincia más rica, Punyab, no quedan al margen para los insurgentes.



En marzo de 2018, un ataque en Lahore dejó nueve muertos, en tanto que la explosión de un artefacto contra cristianos que celebraban la Pascua en un parque de esa ciudad, provocó la muerte de más de 70 personas en 2016.