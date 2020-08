Esposa de oficial de policía en EE.UU. falleció tras quedarse atrapada en su patrulla por cuatro horas 

LEA TAMBIÉN

Con una temperatura que bordeaba los 32 grados centígrados, Clara Paulino, esposa de un oficial de policía de Miami se quedó atrapada en el patrullero que pertenecía a su pareja. La mujer perdió la vida tras haber permanecido en el vehículo al menos por cuatro horas.

Fueron el oficial Aristides Paulino, esposo de Cara, y su hijo quienes encontraron muerta a la mujer poco tiempo después de las 17:00 del pasado viernes 21 de agosto del 2020. Según informa la cadena CNN aún se debe esclarecer la causa del deceso.

Aristides Paulino es miembro del Miami Fraternal Order of Police. Matt Reyes, vicepresidente del organismo, aseguró que la muerte de Clara fue un "trágico accidente que ha sacudido a la familia Paulino". De acuerdo con información del medio local Miami Herald, el deceso de la mujer está siendo investigado como un accidente.



El vehículo en el que la mujer quedó atrapada tenía barrotes en las ventanas y una barrera de seguridad que separa el asiento posterior del delantero. Al ser una patrulla policial, las puertas no pueden ser abiertas desde el interior. El automóvil era además un Vehículo Utilitario Deportivo (SUV), por lo que la mujer tampoco tenía acceso a la ventana posterior.



Clara estuvo atrapada en el automóvil sin su teléfono celular y no tuvo manera de avisar que estaba allí a menos que una persona camine o conduzca cerca del automóvil, aseguró Reyes. Además, en el vecindario en el que vivía había poca gente, por lo que era difícil que alguien la aviste en el interior del automóvil.



Según CNN, que cita al reporte del clima de Miami del pasado 21 de agosto, la temperatura máxima de la ciudad ubicada en el estado de la Florida alcanzó los 92 grados farenheit (32 grados centígrados) a las 15:21.



El esposo de la mujer no se dio cuenta de su ausencia por sus horarios de trabajo. Según Reyes, labora por las noches y "llegó a casa después de su turno, se fue a dormir y se levantó a eso de las 17:00. Buscó por toda la casa a su esposa y no la encontró", aseguró Reyes. Lo único que halló fue el celular de Clara que se encontraba en el patio posterior de la vivienda.



Cuando su hijo llegó a casa ayudó a su padre a buscar a su madre y fue entonces que realizaron juntos el trágico hallazgo. Por ahora se desconocen los motivos por los que Clara ingresó al vehículo de su esposo, tampoco se sabe si Aristides lo dejó abierto o su esposa lo abrió buscando algo en su interior.

En EE.UU., los oficiales de policía pueden llevarse sus vehículos a sus casas y no es extraño ver a las patrullas estacionadas en los garajes de viviendas familiares.