Pleno del TCE levanta suspensión de movimiento correísta y de tres grupos observados por Contraloría

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) levantó la suspensión de los movimientos Fuerza Compromiso Social (correísmo), Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social, todos observados en un informe de Contraloría por irregularidades en su proceso de inscripción.

La decisión se adoptó la noche del viernes 14 de agosto del 2020. En su sentencia, el Tribunal aceptó parcialmente el recurso de apelación presentado por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).



La funcionaria apeló la sentencia de primera instancia dictada por el juez del TCE Fernando Muñoz, quien aceptó un recurso subjetivo ingresado por Justicia Social, movimiento fundado por Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, una de las sentenciadas en el caso Sobornos. El juez, el 2 de agosto último, dejó sin efecto la resolución del CNE con la que se suspendió a los cuatro movimientos, argumentando que no se podía aplicar el Código Orgánico Administrativo en temas electorales.



Días después, los magistrados Ángel Torres y Patricia Guaicha inadmitieron recursos similares, presentados por Podemos y Libertad es Pueblo, por lo que hubo una contradicción de fallos.



Una vez que se ratificara el levantamiento de la suspensión en segunda instancia, los cuatro movimientos podrán realizar elecciones primarias para definir sus candidatos para los comicios generales del 2021 en Ecuador. Este período se extenderá hasta el 23 de agosto.



Sin embargo, aún no está confirmada su participación en las elecciones del próximo año. La razón: el 11 de agosto el CNE abrió un período de 30 días para analizar las pruebas de descargo que presentaron las cuatro organizaciones observadas, para conservar su personería jurídica.



El CNE deberá pronunciarse, para dar a conocer si cancela o no a las organizaciones, en la segunda semana de septiembre del 2020. Según el calendario electoral vigente, la inscripción de candidatos se realizará entre el 17 de septiembre y el 7 de octubre.



El TCE declaró la validez de la revisión de la inscripción de los cuatro movimientos, para acoger el informe de Contraloría.