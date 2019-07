Movimiento Ahora pide formularios al CNE para tramitar una reforma parcial a la Constitución; la CC dice que no hay un dictamen ficto

LEA TAMBIÉN

El movimiento político Ahora ingresó una solicitud en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener formularios y recolectar firmas de respaldo, con el objetivo de impulsar a una reforma parcial de la Constitución y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Michael Aulestia, presidente de la organización, señaló este martes, 30 de julio del 2019, que el pedido de dictamen con la pregunta de reforma que ingresaron a la Corte Constitucional (CC) recayó en el juez Ramiro Ávila.



El representante de Ahora sostiene que “ya han pasado más de 20 días” para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la reforma y al no haber una sentencia, asegura que existiría “un dictamen ficto” (dictamen favorable ante la falta de pronunciamiento en el tiempo estipulado por la ley) o favorable. Aulestia recordó que presentaron el pedido de dictamen el 20 de junio pasado.



Sin embargo, desde la Corte Constitucional se anunció que en los casos de reformas a la Carta Magna no se establece una “temporalidad” para emitir un dictamen. Sin ese pronunciamiento, el CNE no podría entregar los formularios.



Aulestia también cuestionó que la CC haya sorteado el pedido de dictamen constitucional presentado por el Comité de Institucionalización Democrática, que creó Julio César Trujillo, apenas un día después de ingresar el pedido. Esa organización también plantea la eliminación del Cpccs, a través de una reforma parcia a la Carta Magna.



“No permitiremos que se desvíe la atención y advertimos que hay una intención de la Asamblea para hacer esto vía enmiendas, a espaldas de los ciudadanos”, aseguró Michael Aulestia



Este es el contenido de la pregunta que el movimiento Ahora presentó el pasado 20 de junio, para que la CC califique su constitucionalidad:



¿Está usted de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución de la República del Ecuador y eliminar los artículos 207, 208, 209 y 210 para suprimir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y trasladar su potestad nominadora a la Asamblea Nacional incluyendo en el artículo 120 numeral 11 de la Constitución dicha atribución a este órgano legislativo conforme el anexo 1?



Según el artículo 442 de la Constitución, una vez que la CC califique el procedimiento, se deberá recolectar firmas de respaldo de al menos el 1% de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Es decir, 132 619 rúbricas.



Después, la reforma deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, con al menos dos debates de por medio. El último paso será convocar a un referendo, para que la ciudadanía decida si aprueba la reforma a la Constitución en las urnas.