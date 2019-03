El movimiento Concertación pedirá un conteo voto a voto

LEA TAMBIÉN

César Montúfar, quien participó como candidato a la Alcaldía de Quito por su movimiento Concertación, pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se haga un conteo voto a voto.

Esta declaración la hizo la mañana de hoy, lunes 25 de marzo del 2019, en su pronunciamiento oficial tras conocer los resultados de las seccionales 2019.



"No podemos hablar de fraude. No tenemos elementos para decir eso. Pero al CNE le faltó transparencia en la difusión de los resultados", dijo.



Montúfar se refiere al retraso que hubo en la difusión de resultados por parte de la Delegación Provincial de Pichincha. Ayer, hasta cerca de las 20:00, en la página web se esa entidad no se reflejaban las cifras sobre el conteo para el cargo de alcalde de Quito.



Montúfar dijo que el pedido al CNE lo hará en el transcurso de este día. También harán impugnaciones a actas en las que consideran que hay inconsistencias.



El candidato de Concertación también hizo una lectura de los resultados en Quito. Dijo que el voto se dispersó. Habló de que la alianza con Creo fue desconocida por el líder de ese movimiento, Guillermo Lasso. "Si sumamos lo que obtuvo Concertación y Creo hubiésemos alcanzado la Alcaldía. Pero fueron más importantes las aspiraciones presidenciales de ciertos actores".