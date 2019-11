Presidente Lenín Moreno viajará a Madrid para participar en la COP25

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tiene previsto viajar el sábado 30 de noviembre a Madrid para asistir a la Vigésimoquinta Conferencia de las Partes (COP25), de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, dijeron este jueves 27 fuentes de la Cancillería.

El viaje se desarrollará entre el 30 de noviembre al 4 de diciembre, según un decreto firmado por el Primer Mandatario, mientras que las fuentes agregaron que se está gestionando un encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.



La capital española alberga la cumbre del clima al no haber podido celebrarse en Santiago de Chile, como estaba previsto inicialmente, debido a las protestas que han cumplido 40 días en el país sudamericano.



Moreno encabezará una comitiva que integran el canciller, José Valencia, el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, y los secretarios particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y de Comunicación de la Presidencia, Gabriel Arroba.



También acompañarán al presidente su esposa, Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan gubernamental Toda Una Vida, y el embajador ecuatoriano en España, Cristóbal Roldán.



Desde que asumió la Presidencia de Ecuador en mayo de 2017, Moreno ha realizado varias visitas a España, en las que se ha reunido con las más altas autoridades de ese país.



En su nueva visita a España el Presidente ecuatoriano tiene previsto reunirse con el jefe del Gobierno español en funciones, aunque esta aún no está fijada.



Ambos han mantenido encuentros en Madrid en julio de 2018 y en la ciudad suiza de Davos, en enero de este año, en los que abordaron, entre otras cuestiones, la exención del visado Schenguen a los ecuatorianos así como la situación de los migrantes venezolanos.



España y Chile esperan que la cumbre del clima (COP25) de Madrid sirva para lanzar una nueva fase de acción de lucha contra la crisis climática, que no pivote solo sobre los gobiernos centrales, sino que involucre a todas las administraciones, la sociedad en su conjunto y el sector privado y productivo.