‘Gavilla de mafiosos internacionales’; ¿respuesta de Lenín Moreno al Presidente de Argentina?

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tildó este jueves 11 de marzo de 2021 de "mafioso internacional" y "estúpido" a su homólogo argentino, Alberto Fernández, en un mensaje sin destinatario aparente colgado en redes sociales, pero que según confirmaron a EFE altas fuentes de la Presidencia iba dirigido a él.

"A propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados...", dice un trino de Moreno que agrega una imagen y una frase del escritor Mark Twain: "Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y allí vencerá por experiencia".



El mensaje ha sido distribuido por redes y por el grupo de periodistas en Whatsapp de la Presidencia ecuatoriana sin una atribución personal, pero una alta fuente en Carondelet, sede del Ejecutivo, confirmó a EFE que los objetivo del mensaje son Fernández y el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa.



Y que lo ha descrito en respuesta a las declaraciones que hizo este martes 9 de marzo de 2021 el mandatario argentino en una entrevista al Canal 5 noticias (CN5) en las que se refirió al distanciamiento de Moreno y su exvicepresidente Jorge Glas, en prisión desde 2017, al ser consultado por un eventual rompimiento con su vicepresidenta Cristina Fernández.



"Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno, ¿eh?. El que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencia con Cristina. Las tengo, no es que las tuve, las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas, no sé si en muchas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina", aseveró el gobernante argentino.



Glas cumple prisión desde 2017 por un caso de corrupción relacionado con una de las tramas de la firma brasileña Odebrecht y, al igual que sus acólitos, considera ser objeto de una persecución política.



El Gobierno ecuatoriano interpretó la comparación hecha por Fernández como una "inaceptable intervención" en asuntos internos del país y expresó en primer lugar una "enérgica protesta" por escrito de la Cancillería ecuatoriana.



En la misiva, el Gobierno ecuatoriano dice "no aceptar que se realicen comparaciones insultantes para con el Presidente de la República del Ecuador", a la vez que defendía la independencia de su Poder Judicial.

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno Nacional ha decidido llamar a Consultas al Embajador del Ecuador en Argentina Juan José Vásconez. ➡️ https://t.co/7K8ozvPkRD pic.twitter.com/ZoO1ND7xp9 — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) March 11, 2021



El miércoles Ecuador llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Juan José Vásconez, para "proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones de Ecuador con el Gobierno de Fernández e impartirle las instrucciones correspondientes", señaló la Cancillería en un escueto texto.

Al intercambio de declaraciones se unió el miércoles desde Bélgica el expresidente Correa, quien interpretó el mensaje de Fernández como un respaldo a sus acusaciones de que Moreno arrastra una imagen de "traidor".



"Tendrán que hacer miles de copias. Lenín Moreno como sinónimo de traidor, ya es parte del diccionario político mundial", escribió Correa en su cuenta de Twitter.



Ambos políticos, que fundaron conjuntamente el movimiento Alianza País en 2006 y con el que ambos llegaron a la Presidencia de Ecuador, se distanciaron en 2017 poco después de que Correa abandonara el país al dejar la jefatura del Estado en manos de Moreno.



En ese sentido, el mensaje de hoy de Moreno acerca de "la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados" es también atribuible a su predecesor, confirmó a EFE la fuente consultada.