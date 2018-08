Lenín Moreno deberá enviar una nueva terna para la ‘Súper’ de Poder del Mercado

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio solicitó al presidente Lenín Moreno el envío de una nueva terna de candidatos para la selección del nuevo titular de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM).

La decisión se tomó este miércoles, 08 de agosto de 2018. El Pleno del Cpccs aceptó las impugnaciones presentadas por los ciudadanos Shuber Urgilés Chica, José Valdivieso Méndez, Nicolás Von Buchwald y Rodrigo Arellano López a la candidatura de David Sperber, quien era el último postulante que continuaba en el proceso.



Antes, también habían sido excluidos del proceso Gianina Osejo y Jorge Baeza porque no cumplieron con algún requisito establecido en el reglamento o estaban incursos en alguna de las inhabilidades.



Por esta razón, el proceso de designación de la nueva autoridad de la SCPM deberá volver al inicio. Moreno tiene que enviar unos tres nombres nuevos, en un plazo no determinado. Y estas personas deberán cumplir con los requisitos y no tener impugnaciones ciudadanas válidas.



En la misma sesión, el Pleno del Consejo transitorio conoció el informe de evaluación a los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Y otorgó tres días para que los magistrados presenten las pruebas de descargo a ese documento.



Más temprano, y de manera reservada, en cambio, los consejeros transitorios posesionaron a la Comisión Ciudadana que estará a cargo de la selección de los integrantes definitivos del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Esta instancia, integrada por Gloria Ochoa, Gonzalo Miranda, Nancy del Rocío Miranda, Fanny Noemí Mogollón Soraya, se reunirá esta tarde para elegir a sus autoridades internas. Posteriormente, deberá recibir las postulaciones e iniciar el proceso que se convocará la siguiente semana a través de una cadena nacional.