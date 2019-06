Lenín Moreno dice que hoy los empresarios confían en el Ecuador durante la inauguración del Centro de Distribución de Almacenes Tía 

LEA TAMBIÉN

Se ubica en el kilómetro 49,5 de la vía Guayaquil-Manta, junto a la cabecera cantonal de Lomas de Sargentillo, en Guayas. El nuevo Centro de Distribución Nacional de Almacenes Tía fue inaugurado la mañana de este jueves 20 de junio del 2019.

La infraestructura se levanta en un terreno de 93 hectáreas, de los cuales 16 corresponden al área de construcción. El evento estuvo encabezado por el presidente del directorio de los Almacenes Tía, el argentino Francisco De Narváez. Asistieron también el presidente de la República, Lenín Moreno; el vicepresidente Otto Sonnenholzner, y otras autoridades.



El directivo comentó que este proyecto, que generó 459 nuevos empleos directos, demandó una inversión de USD 47 millones como parte de la Ley de Fomento Productivo que se suscribió en el 2018 con el Ministerio de Comercio Exterior.



Explicó que también se invertirán otros USD 80 millones que serán destinados para la apertura de 100 nuevos locales y la implementación de nuevas tecnologías. El plan es generar un ritmo de 300 plazas laborales cada año hasta el 2028.



De Narváez comentó que la Ley de Fomento estimuló la inversión porque "hay confianza en el país. Es una Ley necesaria que hemos visto en otros países donde trabajamos, como Chile, Colombia".

En el #EcuadorConMásProsperidad🇪🇨 generamos confianza. Hoy, los empresarios sienten amor por la Patria y ya no envían su dinero fuera; lo invierten dentro de su país. Como @TIAEC, que abrió su Centro Nacional de Distribución en Guayas. ¡Creando más empleos y bienestar para todos! pic.twitter.com/2lhZgDAFEk — Lenín Moreno (@Lenin) 20 de junio de 2019



El Primer Mandatario, en cambio, destacó que cuando inició su Gobierno se decidió cambiar el sistema del régimen pasado de tomar recursos de otras instituciones públicas, lo que evitó el colapso económico. En esa línea, dijo que "Ecuador ya no será Venezuela" porque ha confiado en los empresarios e inversores, como parte de una nueva visión.



"Después de nuestra decisión hemos devuelto la confianza y éste es un país en el cual los empresarios nacionales y extranjeros confían en él".



También hizo un llamado para que los empresarios ecuatorianos traigan su dinero al país porque "ya no hay motivos" para tenerlo fuera.



Moreno indicó que hoy hay nuevas libertades y que los ciudadanos pueden opinar. En ese marco, afirmó que ayer -19 de junio- emitió un decreto en el cual elimina la acción penal a las calumnias.



"La gente puede expresar, la gente debe denunciar con claridad, con entusiasmo, con cariño para poder transparetarlo todo, para poner las cosas en su sitio con tolerancia, respeto y diálogo".



El presidente felicitó que la nueva planta se ubique en Lomas de Sargentillo porque dinamizará la economía de esa localidad.



El CEDI está ubicado en un punto estratégico de comunicación con el país, según los inversores. Tiene 48 000 metros cuadrados para almacenamiento de productos fríos y secos. Tiene capacidad para abastecer a los 211 locales a escala nacional, el primero de ellos abrió en Guayaquil en 1960.



Moreno se refirió también a la renuncia de Pablo Campana al Ministerio de Comercio Exterior. Dijo que ya cuentan con la aceptación de un "distinguido empresario" para el cargo, pero no indicó su nombre. Mientras tanto, está a cargo del ministerio