Lenín Moreno hace un llamado a los asambleístas sobre la Ley de Defensa de la Dolarización

"Hago un llamado cordial a los asambleístas para que escuchen el deseo nacional, que es el de defender la dolarización". Ese fue el eje del mensaje del presidente Lenín Moreno, en cadena nacional, la tarde de este 10 de marzo del 2021, respecto al proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización.

"Quienes voten en contra claramente estarán diciendo que no quieren un país dolarizado", especificó el mandatario, en su intervención que duró poco más de tres minutos.



Moreno indicó que nueve de cada diez ecuatorianos defiende al dólar porque ha permitido la estabilidad económica en los hogares, trabajos, producción y aleja al país de la "temida inflación".



"Si en algo hay consenso es en que hay que cuidar la dolarización, hay que fortalecerla".



Agregó que no es una tarea exclusiva del actual Gobierno y que es una necesidad para éste y los futuros mandatos porque "beneficia a todos".

"Con esta Ley evitamos que los depósitos que están en el Banco Central se usen como caja chica a capricho del presidente de turno. Hay que entenderlo: el dinero del Banco Central no es del Gobierno, son recursos de la Seguridad Social, de los Municipios, de las Prefecturas y Juntas Parroquiales...".



Añadió que su administración quiere evitar errores del pasado. Dijo que antes los fondos eran usados en gasto público e, incluso, en actos de corrupción. "Esta Ley promueve la transparencia".



Argumentó que la Ley que plantea obliga al Banco Central a difundir la información sobre la situación de las reservas y depósitos. También impide que se use ese dinero en préstamos al Gobierno y garantiza un Banco Central autónomo, técnicamente independiente.



"Esta Ley plantea que el Banco Central tenga un directorio cuya permanencia sea mayor al periodo de Gobierno para que sus decisiones sean técnicas, miren a futuro y no a la conveniencia del Gobierno de turno".

Recordó también se propone que la Junta de Política y Regulación Financiera, que tendría cinco miembros, establezca políticas para el sector bancario, cooperativas, seguros y mercado de valores.



Esta declaración surge mientras el Gobierno Nacional mantiene reuniones de trabajo con los asambleístas para explicar la ley de Defensa de la Dolarización y lograr que se apruebe de manera expedita.