Moreno anuncia la reapertura de escuelas rurales en Ecuador

El presidente Lenín Moreno anunció la noche de este miércoles 30 de enero del 2019, en cadena de radio, acciones que se realizarán en el sector educativo. Entre ellos están la reapertura de las escuelas rurales y la reducción de la carga administrativa a profesores.

En su mensaje, el Primer Mandatario señaló que “todas las escuelas rurales” se reabrirán a partir de la próxima semana. Aunque no se conoce el cronograma. Ni cuántas son. Tampoco el ministro de Educación, Milton Luna, ha informado aún al respecto.



El Gobierno anterior -sostuvo Moreno- cerró “miles” de planteles rurales, con el objetivo de que los chicos vayan a las escuelas del milenio.



Sin embargo, no se tomaron en cuenta los factores que dificultaron el acceso a estos establecimientos como las largas distancias y la falta de transporte.



“Hay niños y niñas que caminan largas distancias, la mayoría de las veces en pésimas condiciones, para llegar a las que se llamó escuelas del milenio”, dijo Moreno.



Además, sostuvo que los hogares pobres tienen que sacar de sus bolsillos para el transporte por lo que hubo familias que migraron a las ciudades para buscar otras opciones en el campo educativo. Aunque hasta la administración del anterior ministro, Fander Falconí, se dijo que esa Cartera costeaba el transporte de esos niños.



“Se vaciaron muchas comunidades y como ellas mismas suelen decir: con el cierre de las escuelas, se nos fue la alegría”, comentó el Mandatario.



Adicionalmente, el Mandatario dispuso al Ministro de Educación que emita un acuerdo para reducir la carga burocrática que pesa sobre los maestros - hasta el año pasado hubo 220 051 profesores en el sistema educativo.



“Es desde lo comunitario que nace hoy el 'Gran Acuerdo Nacional Por La Educación'. Solo así lograremos que el cambio educativo del país sea a largo plazo. Porque no queremos una educación que solo informe, queremos una educación que forme, desde el hogar y la escuela, con los medios de comunicación, las paredes y las plazas, los teatros y los museos” finalizó el Presidente de la República.