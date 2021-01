2 560 personas están bajo monitoreo por caso de variación británica de covid-19 detectado en Ecuador

Un total de 2 560 personas se encuentran bajo vigilancia epidemiológica, después de que se registrara el primer caso de la variación británica del covid-19 en Ecuador.

Así lo informó el Gobierno de Lenín Moreno la mañana de este lunes 11 de enero de 2021 en una rueda de prensa virtual a través de la cual se dieron a conocer los pormenores de este caso. El paciente, que es tratado en Los Ríos, vino desde el Reino Unido, haciendo transbordo en Madrid (España).



Según la vocería del Gobierno, estas personas reciben "seguimiento diario" para el monitoreo de su evolución.



El Ministerio de Salud realizó el cerco epidemiológico a 14 familiares cercanos del ciudadano. Ellos permanecen en observación médica.

Del total de personas que se encuentran bajo vigilancia, son 655 casas, en 17 manzanas que se han explorado.



"No se ha demostrado que esta mutación sea más letal ni que cause agravamiento de la enfermedad", aseguró el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos durante la rueda de prensa de esta mañana.



Aclaró que la variante del virus detectada se trasmite más rápidamente, pero no tiene mayor letalidad que la del que circula en el país desde el año pasado.



PCR para ingresar a Ecuador



Zevallos puntualizó que "ningún pasajero va a poder, a partir de esta semana, ser admitido al país sin el resultado de una prueba PCR".



Según Vela, entre el 22 de diciembre y el 10 de enero ingresaron en Ecuador 21 804 pasajeros en total, "11% de ellos llegaron sin prueba PCR negativa y se les hizo la prueba de antígeno rápida acá".



Esa prueba de antígenos salió positiva solamente en 50 pasajeros, es decir el 0,23 % de quienes llegaron de otros países a través de los dos aeropuertos internacionales, comentó.



El ministro de Salud lamentó que haya gente que falsificara pruebas PCR y, sin ofrecer más detalles, dijo que hay detenidos por ese delito, mientras que se analizan unos 260 documentos entregados.



Según Vela, esta tarde se reunirá el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), convocatoria en la que sugerirán medidas para contener el avance del virus, pero recordó que el Gobierno no puede adoptar un nuevo estado de excepción por disposición constitucional.



Por ello, subrayó, que es "imposible" volver a las medidas de marzo cuando se restringió la movilización ciudadana y se declaró por primera vez el estado de excepción por la pandemia.



A la espera de la vacunación



Pese a la alta demanda de atención en los centros médicos, la funcionaria aclaró que "no está colapsada" la capacidad hospitalaria en el país, pero "sí en los límites".



Con más de 220 000 contagios confirmados por PCR, Ecuador se prepara para recibir este mes el primer lote de vacunas y empezar a administrarlas a la población.



Las primeras vacunas que lleguen al país serán de la farmacéutica Pfizer, procedentes de Europa, y lo harán vía aérea arribando al aeropuerto internacional de Quito, desde donde se llevarán a varios centros de distribución.



Se espera que en la primera fase se administren 50 000 dosis.



Ecuador tiene programado un plan logístico que incluye un potencial de 400 puntos de distribución en todo el país y 10 000 de vacunación.



Zevallos avanzó que hoy se desplazará a Washington para "conversar sobre la posibilidad de que nos den más vacunas".



El anuncio lo hizo un día después de que se confirmara la postergación del viaje del jefe de Estado, Lenín Moreno, al país norteamericano para gestionar el envío de más vacunas a Ecuador.