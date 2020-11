La venta de monigotes comenzó en Guayaquil; el covid-19 y políticos son los más ofertados

Es medio día y en la popular calle 6 de Marzo de Guayaquil los monigotes y Años Viejos empiezan a venderse. Cerca de 30 artesanos sacaron a las veredas los primeros muñecos de papel y cartón para ofertarlos.

Usando mascarillas, los dueños de los locales atendían a los pocos interesados que se acercaban.



Carlos González es uno de ellos. Este domingo 29 de noviembre de 2020 decidió sacar sus monigotes y empezar a venderlos. Un Hulk de más de tres metros de altura llamaba la atención de niños y adultos.



“Está floja la venta. No he vendido aún nada. Esperemos que la gente siga viniendo en los próximos días”, cuenta mientras explica las creaciones de este año.



Para él los personajes más populares del 2020 son el virus del covid-19 que generó una pandemia en el mundo y los políticos ecuatorianos. “Todos los quieren quemar”, dice mientras sonríe.



A una cuadra de ese puesto está Jacinto Fernández. Él es monigotero desde hace 36 años. En ese tiempo dice que siempre ha elaborado al menos 100 muñecos de cartón y papel. Sin embargo, este año decidió hacer solo 60. La misma decisión tomaron sus otros seis hermanos, quienes también son artesanos.

“Recién esta semana nos autorizaron a vender. Por eso hoy sacamos los viejos, pero la gente aún no llega”, dice mientras pinta un monigote que representa el coronavirus.



La venta de monigotes en el Puerto Principal fue autorizada el miércoles 25 de noviembre. Ese día el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) emitió una normativa para controlar la venta y quema de los Años Viejos.



En el documento se estableció que los comerciantes deben controlar el distanciamiento social y aplicar todas las medidas de bioseguridad.



Pero esos protocolos aún no están claros para los artesanos, pues no todos tienen mascarillas. Tampoco ofrecen alcohol, ni toman la temperatura. Personal del Municipio aún no realiza los controles. Así lo confirman los propios artesanos. “Utilizamos mascarillas cuando se acerca un cliente, ya iremos implementando más medidas cuando llegue más gente”, dice uno de los dueños de los locales.



Pedro Rodríguez también sabe que deben cuidarse del contagio. Él cuenta que entre todos se están organizando para que desde esta semana se implementen más medidas de seguridad.

Incluso, habla que están coordinando el uso de uniformes. Pero también pide apoyo del Municipio para que les otorguen insumos y mascarillas.



Él también dice que las ventas están bajas. De hecho, este año bajó su producción. En los 15 años que lleva en este oficio dice que es la primera vez que fabrica 100 monigotes. “Antes yo hacía hasta 400. Desde aquí se llevaban a todo el país. Ahora no sabemos si venga la gente”, dice mientras moldea un rostro en su taller.



Él también optó por hacer figuras del virus y de políticos. A unos 30 metros de su local está una pareja vendiendo más monigotes. En el montón de muñecos resaltan las imágenes de Rafael Correa, Abdalá Bucaram y del presidente Lenín Moreno.



Los personajes de ficción y de películas también son los preferidos de los niños.



En la calle 6 de Marzo las ofertas empiezan desde USD 6 hasta los USD 1 000. Estos últimos son monigotes más elaborados. Son hechos con materiales caros y los acabados son más artísticos.



“Esta es una tradición de Guayaquil. Aquí nacimos y aquí se queda. No hay pandemia que nos quite la alegría”, repitió Luis, otro fabricante de Años Viejos que lleva en el negocio 15 años.



De esta forma empezó la venta oficial de personajes en el Puerto Principal.