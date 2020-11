Los monigotes Gigantes de Guayaquil se quedarán en los talleres, la ruta del 2020 se suspendió

En el 2019, la Ruta de los Gigantes contó con 38 artesanos que montaron sus obras en dos circuitos en la ciudad. Estuvo habilitada entre el 26 de diciembre y el 11 de enero de 2020.

La sexta edición prevista para este año no se realizará, según el Municipio de Guayaquil, como una de las medidas para evitar aglomeraciones y prevenir nuevos contagios de covid-19.



El 4 de noviembre el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal resolvió, el 4 de noviembre de 2020, que están prohibidos los eventos masivos en Navidad y Fin de Año.



Y esta semana se anunció que tampoco se realizará la Ruta de los Gigantes que es un atractivo turístico en la ciudad y que entrega premios económicos a los participantes, a través de la Empresa Municipal de Turismo.



En los próximos días el Municipio anunciará si se permitirá la quema de años viejos en Guayaquil, una tradición cada 31 de diciembre.

Los Extraterrestres no llegarán



Carlos Zapata es actor y artesano de monigotes gigantes desde hace más de seis años.



El año pasado ganó el segundo lugar en la categoría escenografía con Mis Adorables Entenados en la Ruta de los Gigantes, que organiza la Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil.



Pero sus planes de este año, de elaborar a los Extraterrestres, están a medidas. Espera al menos poder vender los monigotes, aunque no pueda exhibirlos en diciembre.



“Da mucha pena ver la situación en que estamos, del país y los artesanos. La mayoría dependemos de esto. Mucha pena porque los artesanos no vamos a poder vender”, dice.



Cree que el principal problema de la Ruta de los Gigantes son los negocios informales que se instalan en todos los sitios, como carruseles, venta de comidas y pirotecnia, lo que genera aglomeraciones y caos en el tránsito.



“Propusimos cerrar el perímetro del barrio y tener medidas de bioseguridad. Pero nosotros controlamos a dentro, pero quién controla afuera. Hay que evitar esos problemas para que luego no nos digan que la gente se contagió por la Ruta de los Gigantes”.



En la barriada donde vive, en las calles Medardo Ángel Silva, entre las 15 y la 16, todos apoyan que se haga la exhibición.



Además, Zapata comenzó a montar una historia de Extraterrestres de menos de tres metros de altura para que no sean gigantes. Pero no está seguro que pasará en diciembre.





La Vecindad del Chavo, inconclusa



Jacobo Palacios tenía en sus planes montar a la Vecindad del Chavo, con todos sus personajes. En su taller de las calles Febres Cordero y Agustín Dillón, en el Suburbio de Guayaquil, hasta ahora solo tiene lista la cabeza de Don Ramón.



La pieza está cubierta con resina y tiene dudas si continuar o parar la obra. O empezar a empacarla, junto con sus los materiales y las herramientas, para el próximo año.



Cada diciembre participaba en la Ruta de los Gigantes, donde la gente recorría más de 30 sitios en la ciudad para admirar obras maestras inspiradas en series de televisión o del cine.



Todavía guarda la esperanza de que el COE cantonal apruebe que se puedan exhibir los trabajos, aunque se limite el acceso del público.



“Entendemos que quieran evitar contagios. Nosotros ya empezamos a trabajar hace semanas”, pero suspendimos ante el anuncio de suspender la Ruta de Gigantes”.



La famosa Vecindad del Chavo se quedó inconclusa “hasta nuevo aviso”, si es que se permite la exhibición. De lo contrario tendrá que embalar el trabajo para el próximo año.



Mientras tanto hace monigotes bajo pedidos, como un Dumbo que está terminando de armar con papel y almidón.





El Rey Escorpión se guardará para el 2021



Hay unas tenazas gigantes en el taller de Fausto Meregildo. Comenzó a trabajar hace semanas, con otros dos ayudantes, en el Rey Escorpión, basado en un personaje de una película.



Él es un artesano de las calles, Ayacucho y Huancavilca, en el sur de la ciudad. También fue ganador del primer lugar de la edición del 2019 de la Ruta de los Gigantes. La figura imponente del extraterrestre Alien, de 10 metros de altura, le permitió recibir un premio de USD 3 500.



Bajo el techado del taller está la nueva estructura enorme, que se va armando por partes. Tiene piezas movibles, como la tenaza, que cobrará vida al vaivén del viento.



Hasta ahora el trabajo está avanzado en un 40%. Terminarán el cuerpo de la figura mítica. Luego le pegarán el papel de fundas de cemento y la cubrirán con resina para sellar la estructura y que la humedad no la dañe.



Pero piensa embalar al Rey Escorpión, de más de cuatro metros, para diciembre de 2021, una vez que el Municipio suspendió la Ruta de los Gigantes.



“Nos cayó como un balde de agua fría, este proyecto ya no nos va dar más. Hemos tenido pérdidas, porque habíamos invertido 300 dólares y dos personas más contratadas”, dice con resignación.