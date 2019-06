Ministros de la OTAN aprobarán medidas ante probable fin de tratado nuclear

LEA TAMBIÉN

Los ministros de Defensa de la OTAN tienen previsto aprobar el miércoles 26 de junio del 2019 medidas ante el probable colapso del tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance (INF, por sus siglas en inglés) en agosto, si Rusia no vuelve a cumplir sus compromisos.

"Mañana decidiremos los próximos pasos de la OTAN en el caso de que Rusia no cumpla. Nuestra respuesta será defensiva, comedida y coordinada. No reflejaremos lo que hace Rusia. No tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares de tierra en Europa", indicó este martes 25 de junio el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa.



Explicó que se acordarán diferentes medidas y que "unas se implementarán bastante rápido y otras llevarán más tiempo".



De cara a la reunión ministerial de los aliados de este miércoles y jueves en Bruselas, Stoltenberg explicó que se abordará la "continuada violación del tratado INF por parte de Rusia", que tiene "hasta el 2 de agosto para destruir de manera verificable sus misiles SSC-8, que violan el tratado".



Recordó que tanto Estados Unidos como otros aliados han intentado durante años que Rusia vuelva al tratado, un asunto que se discutirá de nuevo en un Consejo OTAN-Rusia que está previsto sea convocado la semana próxima.



"Pedimos a Rusia que tome el camino de la responsabilidad, pero desgraciadamente no vemos que tenga intención de ello. De hecho, sigue desarrollando y emplazando nuevos misiles", dijo el político noruego, quien insistió en que "no queremos una nueva carrera armamentística".



Señaló que la labor de la OTAN es llevar a cabo una "disuasión y defensa eficaces", lo que significa "ir por delante de la curva tecnológica" en materia de inteligencia artificial, computación cuántica y comunicaciones de nueva generación.



Stoltenberg recordó que el despliegue de estos misiles rusos es "algo que nos preocupa desde hace años" y que ya se abordó en la cumbre aliada de Gales (Reino Unido) en 2014.



"No es algo que nos sorprenda, es algo que hemos visto desarrollarse durante años. La OTAN debe adaptarse y responder a este modelo de comportamiento de Rusia", dijo.



Afirmó que la Alianza ya ha iniciado la adaptación a esa actitud "más asertiva" de Rusia mediante el refuerzo de su flanco este y ampliando su gasto en Defensa para invertir en nuevas capacidades.



"Seguimos pidiendo a Rusia que cumpla, aunque la ventana de oportunidad cada vez es más pequeña. Si el tratado de rompe, la única responsabilidad será de Rusia por violarlo durante varios años", enfatizó.



Stoltenberg apuntó, asimismo, que los ministros aliados abordarán la tensión entre Irán y Estados Unidos tras los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, que comunica los golfos Pérsico y de Omán.



Señaló que Teherán mantiene un papel "desestabilizador" en la región mediante el apoyo a grupos terroristas y por su programa de misiles.

"Todos los aliados comparten esas preocupaciones", indicó, y confirmó que, aunque el tema iraní "no esté formalmente en la agenda de la ministerial", será "un asunto que se discuta en la reunión y en bilaterales".



"La OTAN es una plataforma para que los aliados intercambien puntos de vista y análisis sobre los desafíos que afrontamos en el golfo", apostilló.

Stoltenberg dejó claro que la OTAN no es un actor en esas tensiones con Irán y que ahora "lo importante" es reducirlas.



"Hay que sentarse y hablar con Irán para reducir tensiones y evitar errores de cálculo", defendió.