Ministro de Gobierno dice que ANT revisará este martes 20 de abril las tarifas del transporte interprovincial

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) “está haciendo el día de hoy” una revisión tarifaria del transporte intra e interprovincial. Así lo anunció el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en una entrevista con una radio de Guayaquil, la mañana de este martes 20 de abril de 2021, en relación a la paralización de 48 horas que mantiene el gremio.

“Hay que entender de que si tocamos el precio del diésel, que es un costo esencial de la operación, tenemos que hacer una revisión tarifaria, que se está haciendo el día de hoy en la Agencia Nacional de Tránsito, en su directorio”, dijo Martínez.



Señaló el ánimo es “encontrar una tarifa técnica que les permita resarcir ese perjuicio por el incremento del costo del diésel controlando y entendiendo que los ciudadanos están con limitados en recursos económicos y que tenemos que buscar una situación en la cual podamos equilibrar”.



La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) esperaba ayer una repuesta del Gobierno Nacional a sus demandas para decidir si mantiene o si levanta la paralización que hoy cumple el segundo día.

Informamos a la ciudadanía que las carreteras del país están habilitadas. No permitiremos el cierre de vías porque es ilegal, porque afecta a la economía y al derecho a movilizarse y producir. Estamos dialogando con los transportistas para resolver cualquier diferencia. pic.twitter.com/FFNdjhwxol — Gabriel Martínez (@martinezjg) April 19, 2021

Entre los pedidos al Gobierno estaba la revisión de tarifas de pasajes, el costo del diésel y la renegociación de deudas de los transportistas con las entidades financieras.



Martínez recordó que es el Gobierno Nacional que regula las tarifas a través de la ANT.



“Si nosotros hemos incrementado el precio del diésel de USD 1 a USD 1,44 en este momento, entonces que hay una afectación en su estructura de costos. Nosotros durante este periodo hemos venido trabajando en mesas técnicas para evaluar el impacto y tomar decisiones”.



Según el ministro, ya estaba en marcha un proceso de evaluación de la tarifa, “pero dentro de un proceso electoral muy sensible a los costos que tiene los usuarios, obviamente teníamos que tener paciencia y evitar que cualquier decisión gubernamental tenga efectos sobre una elección”. Por eso, se les dijo a los transportistas “que teníamos que esperar la resolución electoral para que cualquier decisión del Gobierno no afecte ese proceso, no genere un malestar ciudadano”.

Para las 12:00 de este martes 20 de abril está prevista una rueda de prensa para anunciar una decisión en la ANT.