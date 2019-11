Ministro de Energía, Carlos Pérez, presentó renuncia por motivos personales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Energía, Carlos Pérez, dijo este lunes 11 de noviembre del 2019, que puso su cargo a disposición del Presidente de la República, Lenín Moreno, quien “ya está analizando esa situación”. El funcionario atribuyó la decisión a motivos de carácter personal.

“Yo he cumplido un plazo, he hecho lo que he tenido que hacer y ahora vamos a dedicarnos – si el Presidente así lo juzga- a atender otras cosas, básicamente a mi familia”.



El anuncio lo hizo tras su comparecencia en la Comisión Ocasional Multipartidista que investiga lo ocurrido durante las manifestaciones que se produjeron en el país, entre el 3 y el 13 de octubre pasado, en contra del Decreto Ejecutivo 883 con el que se eliminó el subsidio a los combustibles.



Pérez dijo que ya será una decisión del presidente si la acepta o no y que "será él el encargado de darla a conocer en los próximos días". El ministro señaló que tomó esa decisión porque "ha cumplido plazos y es hora de dedicarse a otros asuntos", como su familia.



La tarde de este lunes, Pérez informó en esa mesa legislativa la afectación al sector petrolero durante los 11 días de crisis que vivió el país.



Manifestó que hay una afectación de un poco más de USD 100 millones. Esto por la interrupción de la producción de barriles de petróleo. "Son más de 2 millones de barriles que se dejaron de producir en ese plazo", manifestó.



También dijo que para reparar los daños se ha invertido cerca de USD 48 millones. Otros USD 10 millones se invirtieron "para poner las instalaciones a funcionar de nuevo".