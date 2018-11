Ministro de Educación, Fander Falconí, confirma que deja el gabinete

LEA TAMBIÉN

A las 06:00 de este viernes 23 de noviembre del 2018, el ministro de Educación Fander Falconí, acaba de confirmar a través de su cuenta de Twitter que deja su cargo. Esto a consecuencia de la reducción del presupuesto para este sector que ascendería a USD 419 millones.

“Agradezco a Lenín Moreno haberme confiado la Cartera de Educación desde mayo del 2017. Como no estoy de acuerdo con el recorte a la educación pública ecuatoriana en el presupuesto del Estado, me retiro de estas importantes funciones. Que la historia diga la última palabra”, escribió en la red social esta mañana. Y lo ratificó a este medio. No contestó si vuelve a su puesto de catedrático de la Flacso.

Agradezco a Lenin Moreno por haberme confiado la cartera de Educación desde mayo de 2017. Como no estoy de acuerdo con el recorte a la educación pública ecuatoriana en el presupuesto del Estado 2019, me retiro de estas importantes funciones. Que la historia diga la última palabra — Fander Falconí (@fanderfalconi) November 23, 2018

Falconí llegó al Ministerio con la política de cero tolerancia a todo tipo de violencia. Aceptó que en los planteles hay casos de bullying y de abuso sexual. Y a través de cartas pidió a los funcionarias de todo nivel cuidar de los estudiantes.



Además trabajó en programas de apoyo al maestro como el de acompañamiento pedagógico en las aulas. Y siguió con la campaña Todos ABC para combatir el rezago escolar. También le puso énfasis a la educación ambiental con el proyecto Tini.



Desde el lunes 19 a través de su cuenta de Twitter ha reiterado su posición de que el presupuesto de la educación debe ser creciente porque así ordena la Constitución, entre otros puntos.