Ministro de Defensa cuestiona el porte de armar para civiles: 'No hay sentido, no hay criterio, no hay coherencia'

"Los militares no pueden utilizar las armas en estos momentos, pero ahora sí a la sociedad le quieren dar las armas. No hay sentido, no hay criterio, no hay coherencia", con estas palabras, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, cuestionó la propuesta de autorizar el porte de armas en Ecuador, como una solución para enfrentar la ola de inseguridad registrada en los últimos días en distintas ciudades del país.

Algunos políticos han hablado de la legalización del porte de armas para civiles, pero el ministro Jarrín, este martes 8 de diciembre del 2020, dio cuatro razones para que no se dé paso a esta posibilidad.



"¿Por qué no estamos de acuerdo? Primero, porque no tienen respeto a las estructuras del Estado para realizar el cambio. En segundo lugar, no se respeta las Instituciones. En tercer lugar, se consideran subjetivamente criterios, pueden ser respetables, aceptables, pero no es del país. En cuarto lugar, se está marginando el monopolio del uso de la fuerza que tiene exclusivamente Fuerzas Armadas", dijo Jarrín.



Además señalo que no hay coherencia al querer armar a la sociedad civil cuando el Ministerio de Defensa ha presentado una solicitud para que las Fuerzas Armadas hagan uso progresivo de la fuerza y ha sido suspendido por la Corte Constitucional. " Los militares no pueden utilizar las armas", cuestionó.



"En el Comando Conjunto de las FF.AA. tenemos la ley de control de armas, explosivos y municiones. Cuando se respeta la estructura del Estado hay que recurrir a los procedimientos estructurales que se tiene. Es la política pública la que se quiere cambiar y se quiere avanzar al cambio de la ley. Pero primero hay que discutir la política pública en los niveles que corresponda" añadió.



Señaló además que "no es cuestión de redactar tres reglones y pedir cambio de la ley. Eso no es un procedimiento democrático. El procedimiento democrático tiene que ir por los niveles que corresponda, los niveles ya sean sectoriales o nacionales".

El Ministro de Defensa es el Presidente del Gabinete del sector seguridad, dijo Jarrín quien añadió que "el tema no se ha discutido en ese Gabinete, que tiene siete Ministerios y que yo lo presido. Ahí se debe discutir primero este tema, para luego llevarlo a la Asamblea si es lo que corresponde, pero con la aprobación del Presidente de la República. Esos son los procedimientos de las leyes".



Estas declaraciones las dijo en rueda de prensa tras la presentación de los nuevos comandantes del Ejército, Marina y FAE.