Ministra de Salud dice que harán pruebas para descartar coronavirus a quien presente síntomas

La ministra de Salud, Catalina Andramuño, atendió a EL COMERCIO la tarde de este domingo 1 de marzo de 2020, luego de una rueda de prensa donde informó que se confirmaron cinco nuevos casos positivos de coronavirus en Ecuador.

Señaló que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está haciendo el monitoreo a diario a las 177 personas aisladas, para ver si es que aparecen síntomas. No descarta que se amplíe el número de personas para observación. Y la sugerencia de la autoridad sanitaria, para los ecuatorianos es no viajar a aquellos países donde han aparecido casos del covid-19.



Usted acaba de informar de cinco nuevos casos positivos de covid-19 ¿cómo avanza el cerco epidemiológico para las personas consideradas como contactos de la paciente índice?



Nosotros ampliamos el margen de la vigilancia de 149 a 177 contactos porque hicimos una investigación del caso primario. Es por eso por lo que se ha aumentado y el núcleo familiar es el que ha resultado positivo.



¿En qué consistió esa investigación?



Investigar desde el día que arribó al país (el 14 de febrero), en dónde permaneció, a dónde asistió, verificar todos los lugares que ella visitó y con las personas que tuvo contacto.



¿Hay varias ciudades comprometidas?



Bueno, nosotros hemos hecho la identificación en los que ella estuvo. Así salieron los 177 contactos.



¿Cuántas pruebas se hicieron para llegar a los cinco casos confirmados?



Primero se hace la investigación para ver si hay sintomatología respiratoria, adicional a esto el nexo epidemiológico porque han estado en contacto directo con el caso primario y luego se les hicieron las pruebas de virus respiratorio de descarte y posterior a esa, como salieron negativos, se les hizo la prueba del coronavirus.



¿Pero las pruebas sobre coronavirus fueron solo para las cinco personas o hay otras que dieron negativo?



El día de ayer le hicimos a otro familiar. Esa salió negativa.



¿Es la única prueba que resultó negativa?



Es la única que salió negativa.



¿Cuál es la condición de los otros contactos restantes?



De las 177 personas, todas están sin síntomas. Estamos haciendo el monitoreo a diario, el monitoreo constante para ver si es que aparecen síntomas.



¿En qué consiste la observación?



Nosotros tenemos el listado de cada uno de ellos, el número de teléfono, el correo electrónico, se hace la constatación si es que ellos han tenido algún síntoma y es de esta manera que la vigilancia epidemiológica en el país está activada, estamos detectando oportunamente los casos.



¿Pero están en condición de aislados?



Los casos que están confirmados están aislados, bajo observación constante del Ministerio.



¿Pero en los otros casos cuándo empezó la observación?



Después de que se detectó el caso primario. Ahí empiezan a correr los 14 días de observación.



¿Entonces, en Ecuador no circula todavía la cepa covid-19?



Estamos actualmente en el segundo escenario que quiere decir que del caso primario se han detectado otros casos. Eso se llama en epidemiología lo que es un conglomerado. Lo que estábamos esperando es que pudiera haber positivos dentro del caso primario y es así como todos estos casos se han presentado dentro del núcleo familiar más cercano.



¿Puede aumentar el número de personas observadas una vez que aparecieron nuevos casos positivos?



Claro. Por eso día a día, después de las investigaciones epidemiológicas que se realizan se empiezan a detectar y se amplía el margen de los contactos.



Mucha gente ha abarrotado las farmacias en búsqueda de mascarillas, ¿cómo se está trabajando para informar sobre las medidas de prevención?



Nosotros como Ministerio hemos socializado los lineamientos y medidas higiénicos-sanitarias, pero sí le pedimos a la ciudadanía su parte de corresponsabilidad, que la ciudadanía siga los protocolos que las estamos socializando.



En el aeropuerto de Quito se han instalado cámaras que miden la temperatura de los pasajeros ¿Cuántas son? ¿Dónde están ubicadas?



Las tenemos en los aeropuertos de Guayaquil y Quito. Esto lo teníamos con antelación, habíamos explicado que son cámaras que marcan a distancia, no es necesario que el personal de salud se acerque, sino que el pasajero baja y cuando baja –con una distancia prudencial- podemos verificar si cambia a un color rojo, si eso sucede quiere decir que hay un aumento de la temperatura corporal. Ahí el personal de salud tiene que acercarse y llevarlo al consultorio médico.



¿Cuándo ingresó el paciente índice? Por qué la cámara no identificó el caso?



Porque la señora ingresó sin síntomas, no tenía sintomatología.



Hay gente preocupada porque debe viajar hacia países como España o Italia ¿cuál es la sugerencia?



Nosotros estamos sugiriendo no viajar a aquellos lugares donde han aparecido casos.