Romo sobre la violencia en Ibarra: ‘La Policía sí se activó pero no se pudo controlar en su totalidad los eventos’

Luego de cinco horas terminó la comparecencia de la ministra del Interior, María Paula Romo, que se inició a las 12:00 de este martes 22 de enero del 2019. Tras una primera jornada y un receso, la sesión 569 de la Asamblea Nacional se reinstaló a las 15:00. Allí se cuestionó a la funcionaria acerca de los hechos violentos ocurridos en los últimos días en el Ecuador.

125 legisladores estuvieron presentes al inicio de la sesión 569 de la Función Legislativa. A la llegada de la Ministra, los asambleístas correístas levantaron hojas blancas con la frase “Romo renuncia ya”.



Allí recontó lo acontecido en Mascarilla-Imbabura el pasado 23 de agosto donde un incidente entre ciudadanos y la Policía terminó con la vida de un civil. Romo aseguró que lo acontecido en esa zona es "un hecho relacionado con la minería ilegal".

Los legisladores también cuestionaron por qué no se activó la Policía ante los actos de violencia en contra de los ciudadanos venezolanos. La Ministra respondió:



"La Policía sí se activo, ¿logró evitar todos los incidentes? No. Es muy difícil lograr evitar todos estos incidentes cuando estos están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad de una manera caótica. Nosotros no tuvimos ningún reporte de incidentes violentos en otras ciudades. Lo que sí tuvimos es en Ibarra una serie de incidentes.

La Policía se desplegó a lugares donde usualmente ciudadanos migrantes, en particular ciudadanos venezolanos se agrupan. Por ejemplo, el Municipio de Ibarra tiene un albergue municipal que acoge más o menos a 60 personas cada noche. Al frente del albergue llegó un grupo de personas y prendió unas llantas. La Policía custodió el albergue durante toda la noche evitando que eso derive en mayor violencia.



Seguramente habrá lugares donde la Policía no logró a llegar esa noche, pero en ninguno de estos casos se ha dado un acontecimiento de gravedad suficiente para haber provocado o heridas que hayan ameritado que alguien vaya a un hospital o la muerte de un ciudadano como maliciosamente se dijo en redes sociales".



Luego, la Secretaria de Estado se refirió a lo acontecido en Ibarra el pasado sábado 19 de enero. Ese día, una mujer fue víctima de femicidio, después de haber sido mantenida como rehén durante 90 minutos por un hombre. Respecto a eso Romo dijo que se ha abierto un debate referente a ¿cuál es el papel de la Policía? Minutos después de su intervención, la Ministra respondió a las preguntas de los asambleístas del Pleno.

Allí le cuestionaron sobre la preparación policial y los recursos con los que cuenta esa Institución. Ante eso, Romo mencionó que "la Policía está dotada de medios suficientes".



La Ministra consideró que hubo "una serie de errores" en ese caso, que desembocaron en el femicidio de Diana Carolina, el pasado domingo en Ibarra. Uno de ellos fue que no se notificó al mando lo ocurrido. Los asambleístas cuestionaron el proceder de la Policía en los 90 minutos que estuvo secuestrada la joven.

"La Policía está lista. Nos resulta difícil comprender cómo la Policía no actuó y de ninguna manera hay justificación. Se cometieron una serie de errores en ese procedimiento, pero eso no significa que no había procedimiento. No se activó el protocolo para de inmediato activar esa línea de mando, pero eso no significa que no había protocolo. Sí lo había. No actuó la Policía en ese día. Efectivamente, habiendo debido actuar, pero eso no significa que la Policía Nacional no esté en capacidad de actuar y no actúe en miles de otras circunstancias. Sin negar la gravedad de este caso en lo absoluto (...) ese caso no puede convertirse en el criterio de evaluación de la Policía Nacional", dijo Romo.



La Ministra del Interior ofreció que se revisará la frecuencia de los reentrenamientos de los uniformados. La idea es constatar la capacitación con la que cuentan ellos para reaccionar ante eventos como ese.



Al final de la comparecencia, Romo dijo que desde la Presidencia de la República se ha anunciado una segunda fase del llamado Diálogo Nacional. En esa parte se trataron temas relacionados con "lucha contra la violencia" y la "construcción de la paz".



Durante su comparecencia Romo estuvo acompañada por el alto mando de la cúpula policial. También estuvo el vicepresidente Otto Sonnenholzner y los ministros de Estado.