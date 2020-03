MTOP rechaza anuncios de restricciones para ingresar a cantones del país

LEA TAMBIÉN

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, advirtió que los gobiernos cantonales no pueden tomar decisiones respecto al cierre de vías, en un intento por frenar la expansión de la cepa covid-19. Lo dijo durante una entrevista virtual la tarde de este martes 17 de marzo del 2020.

Esta reacción surgió luego de que se conociera que Otto Vera, alcalde del cantón Santa Elena, en la provincia del mismo nombre, dispusiera la restricción de vías de ingreso a la jurisdicción peninsular desde Guayas y Manabí.



“No es nuestra facultad, incluso posibles sanciones, pero la salud y seguridad de nuestro pueblo es primero. He dispuesto enviar camiones y logística para restringir las vías de ingreso a Santa Elena, por el lado de Guayas y Manabí. Se permitirá con ayuda de policías y agentes de tránsito, solo el ingreso de víveres de primera necesidad, medicina y demás relacionados, así como temas emergentes debidamente comprobados”, informó en su cuenta en Facebook.



Martínez refirió que esa decisión no es aceptable por más buena relación y respeto que existen entre los diferentes niveles de Gobierno. Recalcó que no están por encima de la autoridad del Ejecutivo, “peor en un momento de emergencia sanitaria en estado de excepción”.



“Lo que procedería ahí, más allá de que vamos a intentar hablar con él para que deponga esa medida, el Alcalde es un hombre razonable, si replica una medida de ese estilo pasará lo inevitable que es el decomiso de los bienes que tapen la vía pública”.



El Ministro agregó que ningún gobierno cantonal puede actuar de forma independiente a las resoluciones que toma el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) y reiteró que no se puede parar la economía del país.



“Trabajamos con AME y todos los alcaldes del país. La preocupación de ellos, de tener casos importados de otras provincias y por eso es que están poniendo esas restricciones, se acaban, se limitan en que llegan las 24 horas de hoy y el transporte interprovincial, sea en un bus o carro particular, está completamente prohibida”.



Mientras, el COE de Portovelo, en El Oro, aprobó la restricción en el ingreso de vehículos púbicos y particulares al territorio del cantón, a excepción de los que trasladan víveres, productos de primera necesidad y productos farmacéuticos. Dicha restricción entró en vigor a partir de las 15:00 este martes, según el Cabildo.



También se aprobó que los ciudadanos que demuestren su residencia en Portovelo puedan ingresar al cantón hasta las 18:00 de este martes 17 de marzo, previa autorización del COE Cantonal y MSP. Las personas que deseen salir de la jurisdicción, se detalló, lo realizara únicamente bajo su responsabilidad, ya que después de salir no podrá ingresar nuevamente.