Salud dice que paciente chino recibe tratamiento con hemodiálisis y continúa en cuidados intensivos

El Ministerio de Salud de Ecuador (MSP) informó en un comunicado emitido a las 06:30 de este viernes 31 de enero del 2020 que el paciente de nacionalidad china, sospechoso de coronavirus, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una casa de salud.

La autoridad sanitaria ecuatoriana señaló que "el tratamiento con hemodiálisis se ejecutó con normalidad".



La Cartera de Estado dispuso la noche del jueves 30 de enero la conformación de mesas de trabajo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ECU 911, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Cancillería "para delinear estrategias de control sanitario", después de la que Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia internacional por el virus 2019-nCoV.

#Coronavirus | El ciudadano chino continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo, este 31 de enero del 2020, informa el Ministerio de Salud.



El ciudadano chino, de 49 años, llegó al país el martes 21 de enero de 2020, proveniente de Fujian, en China. Antes hizo escalas en Hong Kong y en España. El miércoles 22 presentó síntomas y fue internado el jueves 23.



Hasta las 07:50 de este 31 de enero, no se conocía si el ciudadano chino se contagió o no con la nueva cepa. El miércoles 29 de enero de 2020, las autoridades informaron que no cuentan con los resultados de los exámenes enviados al Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta, en EE.UU. Tampoco dieron una fecha tentativa para conocerlos.