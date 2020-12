Ministerio de Educación destacó la responsabilidad de Juanito, el alumno del audio que se hizo viral en redes

Aunque salió un poco antes de sus clases vía Zoom y se atrasó en la entrega de su tarea, Juan Gabriel cumplió con sus obligaciones académicas. Ese es el mensaje que destaca el Ministerio de Educación en un corto video que empieza con el audio que causó ternura entre los usuarios de las redes sociales.

El estudiante de quinto año de básica de la Escuela Ciudad de Guachapala (Azuay), justificó a través de un audio de WhatsApp que postergaría la entrega de su tarea porque su chanchita estaba en labor de parto. El mensaje fue enviado el pasado 16 de diciembre de 2020 a su maestra, Nancy Monroy.



“Profe Nancy buenas tardes. Le puedo decir que no puedo mandar el deber muy prontito, porque acabándose las clases mi Cuchi empieza a parir, y no sé hasta qué hora estará. Y como mi mami aún no llega del Paute tengo que estarle viendo ahí a la Cuchi, en cuanto acabe de parir ahí le envío el deber, espero que me entienda”.

En su cuenta Twitter el Ministerio divulgó el audio, destacando la responsabilidad del pequeño. “Juan, luego de ayudar a su chanchita, hizo los deberes y aprendió que estudiar es importante por ti, por tu futuro, por tu país”.



La ministra de Educación, Monserrat Creamer, recalcó que era un mensaje “lleno de ternura y responsabilidad”. “¡Cómo no hacer todo para garantizar el derecho a la educación a nuestros niños y niñas!”, publicó en la misma red social.



La pandemia por covid-19 cambió la modalidad de clases presenciales por la no presencial. En el actual ciclo escolar hay 3,3 millones de alumnos registrados en el sistema público de educación. Los problemas por el acceso a Internet y tecnologías han generado complicaciones, especialmente en la zona rural.



Juanito destinó parte de su tiempo para atender a su chanchita, pero finalmente entregó su tarea. “El querer es la clave del crecimiento a pesar de cualquier circunstancia -publicó el Ministerio junto al video-. Hoy hemos sido testigos que no existen barreras para cumplir los sueños”.