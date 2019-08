Militares desalojan a migrantes que protestaban en el sur de México

LEA TAMBIÉN

Militares de la recién creada Guardia Nacional desalojaron este miércoles a migrantes africanos, haitianos y de otras nacionalidades que protestaban en una instalación migratoria del sur de México exigiendo libre tránsito por el país para poder llegar a Estados Unidos.

Cerca de 40 agentes desalojaron a empujones a los migrantes de la entrada principal de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, informaron autoridades.



Los migrantes lanzaban consignas y bloqueaban los accesos al inmueble para impedir la salida e ingreso del personal migratorio, así como de proveedores de alimentos y de representantes consulares.



También exigían la liberación de sus familiares que se encuentran detenidos al interior de la estación migratoria.



Los militares colocaron vallas de metal para contener a los manifestantes e impedir que se acerquen a las instalaciones.



Agentes de la Policía Federal intentaron dialogar con ellos, pero debido a que los extranjeros hablan poco español se dificultó la comunicación.



“Estamos cansados de las mentiras, ayer (20 de agosto) nos dijeron que hoy (21 de agosto) a las 10:00 nos atenderían y no han hecho nada", señaló a la prensa uno de los migrantes.



Los haitianos y africanos piden al Gobierno de México que les permitan seguir su camino hacia los Estados Unidos. Algunos llevan hasta seis meses varados en la frontera sur sin que les resuelvan sus trámites de regularización.



El martes los migrantes también bloquearon los accesos de la Estación Migratoria para impedir el ingreso de autobuses.



“Hubo algunos empujones y jaloneos con las autoridades para salvaguardar la integridad física de los extranjeros que se tendían en la vialidad, por lo que se les retiró para que no fueran atropellados”, dijo el Instituto Nacional de Migración (INM) en Twitter.



La institución agregó que “en todo momento se garantizó su seguridad y respeto a sus derechos humanos ” .



Desde octubre pasado, los flujos migratorios que cruzan territorio mexicano para entrar ilegalmente a Estados Unidos han experimentado una escalada que ha tensado las relaciones entre Washington y México.



En junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no frenaba el paso de indocumentados, principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

En respuesta, México desplegó a unos 21 000 soldados, 6 000 en su frontera sur -por donde acceden la gran mayoría de los ciudadanos indocumentados- y unos 15 000 en el norte, donde comparte 3 200 km de frontera con Estados Unidos.