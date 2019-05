Presidente dispone que FF.AA. realicen el control de armas en las puertas de ingreso a las cárceles

LEA TAMBIÉN

Las Fuerzas Armadas comunicaron este 30 de mayo del 2019 que en este momento planifican el control de armas en las puertas de ingreso a las cárceles o denominado primer filtro.

Este pronunciamiento llegó luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, emitiera el Decreto Ejecutivo 754, mediante el cual dispuso que los soldados realicen el control de armas en ese filtro, en las vías de acceso, en el perímetro externo en coordinación con la Policía Nacional y en las zonas de influencia.



El 22 de mayo del 2019, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que los militares no irán a las puertas de entrada, porque la ley no les permite.



En ese entonces, el funcionario aseguró que únicamente permanecerán en la parte externa de las penitenciarías. “El primer filtro es parte de la seguridad interna. Por consiguiente, no podemos hacernos cargo de esa zona”, indicó.



Tras el Decreto, el Comando Conjunto de las FF.AA., máximo organismo entre los militares, sostuvo que en este momento “se desarrolla la planificación pertinente y las coordinaciones correspondientes con la Policía Nacional para permitir que el personal militar, en cada una de sus jurisdicciones, asuma las responsabilidades conforme lo dispuesto”.



También aseguró que “con la finalidad de brindar el apoyo necesario a la ciudadanía y para minimizar las molestias a los visitantes durante su inspección al ingreso de los centros de privación de libertad, se ha solicitado la dotación al personal militar de dispositivos esenciales para el control de armas, como arco detector de metales, detector de metales manuales, cámaras, entre otros”.