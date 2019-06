200 000 migrantes de Venezuela, sin visa para estadía en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

Escoger entre regularizar su situación en Ecuador o buscar la manera de obtener una visa humanitaria en Perú es el dilema que afrontan muchos ciudadanos de Venezuela.

De eso da cuenta Flor Gualé, quien lleva un año en territorio ecuatoriano y no ha logrado obtener la visa que le permita residir de manera temporal. Tampoco cuenta con un trabajo estable para subsistir.



Este miércoles 19 de junio del 2019 acudió a la Embajada de Perú en Quito, en busca de información para aplicar por una visa humanitaria, que desde el 15 de junio pasado fue implementada por el gobierno de Martín Vizcarra.



Sin ese documento no podrá cruzar la frontera, en donde asegura que tiene familiares que la reciban. “Mis primos me dicen que busque, aunque sea los USD 15 , y ellos me van a ver en Huaquillas. Pero para eso necesito obtener la visa humanitaria”, dice.



Al salir de la Embajada su semblante de incertidumbre no cambia, pues dice que la información que recibió sobre lo que debe hacer es confusa.



“Me dijeron que no era necesario apostillar los antecedentes (penales), pero hoy que vengo me dicen que sí”, menciona.



El caso de Flor Gualé no es el único. De hecho, datos de la Cancillería ecuatoriana reflejan que de los 300 000 ciudadanos venezolanos que permanecen en Ecuador, menos de la mitad (103 000) cuentan con visas.

De esa cantidad de documentos entregados para su residencia temporal, 62 000 son del tipo Unasur, organismo del cual el Ecuador tramita su salida.



Los documentos tienen dos años de validez. Según el canciller, José Valencia, no perderán su validez, aunque el país salga de ese foro que fue ­promovido por el extinto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.



El tema se analiza en la Comisión de Relaciones Inter­nacionales de la Asamblea, que en unos 20 días tendrá un informe sobre la denuncia al Tratado Constitutivo.



Si bien los ciudadanos de Venezuela -y los de otros países de la región- solo requieren de la presentación de cédula de identidad para ingresar al Ecuador, solo pueden permanecer 180 días.



Si exceden ese tiempo, se exponen a fuertes multas, que para organizaciones civiles que los amparan resultan impagables.



En agosto del 2017, el Ejecutivo expidió el reglamento para la Ley de Movilidad Humana que sanciona con una multa de dos salarios mínimos vitales (USD 788) a los extranjeros que, al ingresar como turistas, superen los seis meses autorizados para esta actividad.



La multa asciende a cuatro salarios básicos unificados (USD 1 576) para aquellos ciudadanos extranjeros, que tengan una categoría de residentes permanentes y que se ausenten del país excediendo el tiempo reglamentario.



El tema también preocupa a Freddy Carrión, defensor del Pueblo del Ecuador, quien cree que el Estado debe emprender un proceso de segregación para identificar a quienes no están en capacidad de pagar esos valores y son más vulnerables.



“Otro de los temas pendientes del Estado es la regularización de todas las personas que se encuentran en el país, de tal forma que no sean objeto de explotación y también contribuyan con el pago de impuestos”, manifestó.



Carrión señaló que no conoce los detalles sobre la idea del Gobierno de implementar una visa humanitaria para los migrantes del país caribeño. Pero el canciller Valencia insistió en que el tema sigue en análisis, mientras también están en trámite unas 4 000 solicitudes de refugio para ellos. Carrión cree que esto “no se va a resolver si no existe una política conjunta latinoamericana”.



Por lo pronto, está a la espera de un dictamen de la Corte Constitucional en relación con una demanda que impulsa este organismo para que a los ciudadanos venezolanos no se les exija ni pasaporte ni antecedentes penales para su ingreso al Ecuador.



A la Embajada también acudió este miércoles Franklin Martínez, un ciudadano venezolano que, a diferencia de Flor Gualé, tiene residencia temporal, con lo que ha logrado obtener trabajo en Ecuador. Martínez también quiere acceder a la visa humanitaria de Perú. Entre sus planes está quedarse en ese país seis meses y luego continuar su periplo hacia Chile.



A él, funcionarios de la representación diplomática peruana le informaron que para obtener la visa humanitaria debe contar con pasaporte (vigente, por vencer o vencido), certificado apostillado de antecedentes penales venezolanos, copia de cédula, partida de nacimiento y un formulario.



El contar con la residencia ecuatoriana es un impedimento para él. La alternativa que le dieron es que tramite una visa de turista. Por lo que no ha logrado solucionar su dilema.



En contexto



A la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea todavía no llega la propuesta del Ejecutivo para implementar una visa humanitaria. En este organismo se sopesa el efecto que tendrá en el ámbito de la movilidad humana la salida del país de Unasur.