Migrantes venezolanos que retornan a su país desde Ecuador está en aumento 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

José Bernal no pudo cumplir el sueño de sacar a sus padres y hermanos de Venezuela para darles una vida mejor, como les ofreció.

Luego de tres años de haber vivido entre Ecuador y Perú, este migrante de 27 años decidió retornar a su país.



Junto con su esposa, su hijo y un grupo de aproximadamente 200 compatriotas esperaba el martes 3 de diciembre del 2019 en la terminal terrestre de Tulcán, en Carchi, para continuar su viaje rumbo a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela.



Desde septiembre pasado, el número de venezolanos que abandona Ecuador por el Puente de Rumichaca, límite entre Ecuador y Colombia, aumentó en relación con los que arriban.



Este es el principal paso del país por donde se movilizan los migrantes desde hace tres años, cuando se inició el éxodo masivo a los países vecinos, por los problemas políticos y económicos en Venezuela.



Pero el menor ingreso y la mayor salida de venezolanos por la frontera norte comenzaron luego del 26 de agosto pasado. Así señala un informe de la Mesa de Movilidad de Carchi. Desde esa fecha, el Gobierno ecuatoriano solicita la presentación de visa a los ciudadanos venezolanos.



Bernal no tiene previsto dejar nuevamente su patria. Explica que no tiene pasaporte para retornar. Por eso, espera instalar un negocio con el dinero que logró ahorrar.



A pesar de poseer un título universitario en Administración de Empresas, fuera de su nación laboró como obrero de la construcción y jornalero de carreteras.



Ganaba menos del sueldo básico unificado (USD 394) en Ecuador. Varias veces tuvo que trabajar por la mitad de ese monto. Casi todos los meses enviaba USD 35 para ayudar a sus parientes en su tierra natal.



Entre los viajeros que aguardaban en la terminal de Tulcán había ciudadanos que residieron en Chile, Perú y Ecuador. Uno de ellos es Mildrek ­Vásquez, nativa de Anzoátegui, quien se estableció en Perú. En este viaje la acompañan sus dos hijos.



Regresa con la esperanza de reunirse con sus padres y hermanos, para compartir las fiestas de diciembre.



Ella se desempeñaba como empleada en un restaurante de la ciudad de Huancayo. Su esposo trabaja como soldador. Él se quedó en el departamento que alquilan en Perú.



Vásquez y sus hijos tienen pasaporte y visa para ingresar nuevamente al país del sur. Tienen previsto hacerlo en enero del próximo año.



Sin embargo, la mayoría de las personas que están de retorno a Venezuela no intentará salir nuevamente. Ese es el criterio de Daniel Regalado, directivo de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador.



Asegura que muchos regresan a casa decepcionados por no haber conseguido empleo. Otros huyen de la xenofobia y la discriminación.



En la terminal, los migrantes son recibidos por los empleados de las empresas internacionales de transporte. Les explican detalles, como la necesidad de declarar la salida en la oficina de Migración de Ecuador y el ingreso en la dependencia de Colombia.



El pasaje desde Tumbes, Perú, hasta Cúcuta cuesta USD 120, explica Julio Arias, asesor de viaje de la empresa SkyBus.



Señala que desde el mes anterior, la tarifa cuesta USD 10 adicionales, porque hay más demanda de personas que están de regreso.



Recuerda que hasta el año anterior el fenómeno migratorio era a la inversa.



Las empresas interprovinciales de transporte de pasajeros de Ecuador han debido aumentar el número de frecuencias desde Huaquillas, en la frontera con Perú, hasta Tulcán, manifiesta Andrés Lafuente, administrador de la terminal carchense.



Comenta que las cinco frecuencias (viajes) diarias que hacían tres empresas de transporte, se triplicaron desde el mes anterior.



Algunos viajeros llegan en autobuses hasta Tulcán. Luego son trasladados en camiones, con sus maletas, hasta Rumichaca y continúan su periplo de nuevo en autobuses.



Otros regresan a pie a Venezuela; se los observa que avanza por el filo de la vía Panamericana Norte. Algunos son viajeros que migraron de manera informal y no pudieron reunir los USD 280 que se requieren para regularizar su estadía, indica Regalado.