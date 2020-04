Cientos de migrantes regresan a Venezuela desde Colombia por pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cientos de venezolanos que migraron a Colombia por el colapso económico están regresando, empujados esta vez por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus.

El sábado 4 de abril del 2020 salieron 600 personas por el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta (noreste) , y otras 160 emprendieron el camino de retorno desde Bogotá este domingo, según Migración Colombia.

​

El grupo más numeroso, en el que iban 167 mujeres y 35 niños, viajó a Cúcuta desde la vecina ciudad de Bucaramanga con la ayuda de autoridades.



Colombia activó un corredor humanitario para que los venezolanos pudieran pasar a su país, ante el cierre de fronteras y el confinamiento general impuesto por el gobierno para intentar contener la expansión del virus.



Hoy, domingo 5 de abril, los agentes de migración estuvieron verificando que los extranjeros que partieron de Bogotá “estén regresando de manera voluntaria”, dijo una fuente del organismo.



Colombia ha recibido a 1,8 millones de venezolanos que huyeron del deterioro económico y social en la otrora potencia petrolera.



En el mundo se cuentan 4,9 millones de migrantes venezolanos, que según la ONU necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia.



En territorio colombiano se cuentan más de 1 400 contagios y 35 muertes por la covid-19 desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo.



Antes de cruzar el puente Simón Bolívar, los venezolanos que llevaban tapabocas eran roceados con desinfectante por policías colombianos, que además les tomaban la temperatura para descartar síntomas de la enfermedad.



“Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus. No tenemos medicina para combatir eso, porque en realidad en Venezuela no se consigue nada ” , dijo Alexander Colmenares, un joven migrante.



El jefe de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo en un mensaje a la prensa que los venezolanos que caminaron largos trayectos en su huida están haciendo lo mismo de regreso a su país tras dejar Ecuador, Perú y Colombia.